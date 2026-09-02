"La violencia basada en género a veces uno la naturaliza": Lustemberg se solidarizó con la familia de la joven apuñalada en la Facultad de Medicina

Tras el ataque a la joven de 19 años en la Facultad de Medicina por la tarde del martes, la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg asistió al Consejo de la Facultad de Medicina este miércoles y se solidarizó con la familia de la estudiante agredida.

"Estas situaciones las dirimirá la justicia; pero los femicidios, los micromachismos, la violencia basada en género a veces uno las naturaliza ", dijo la jerarca en rueda de prensa consignada por Telenoche de Canal 4.

El joven de 19 años , quien apuñaló a una compañera varias veces en la cara y abdomen, pasó la noche en una clínica psiquiátrica privada con custodia policial , luego de ser detenido por oficiales.

"Lo que hemos hecho no ha sido suficiente": el mensaje de Cosse y las repercusiones políticas tras intento de femicidio en la Facultad de Medicina

Joven que apuñaló a estudiante de Medicina está internado en una clínica psiquiátrica y "no se encuentra en condiciones de declarar"

Lustemberg aseguró que concurrió este miércoles a la facultad como ministra , exestudiante y también como mujer "a escuchar, conversar y sentir el dolor que tiene la familia".

"Estos temas los sufrimos las mujeres, hay que trabajarlo mucho con los varones y forma parte de las cosas que como sociedad son más desgarradoras", sentenció Lustemberg.

Fachada de la Facultad de Medicina Leonardo Carreño

El agresor no tiene antecedentes, pero por otro lado excompañeros del liceo afirmaron en un comunicado que ya habían vivido situaciones de violencia vinculadas al joven.

Los exalumnos del Liceo N°1 de Salinas afirmaron que hubo "miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acoso sistemático a través de redes sociales, amenazas e incluso un episodio en el que se masturbó al lado de una compañera en plena clase", algo que, según ellos, "fue desestimado por la institución".

Captura Subrayado

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Mónica Xavier afirmó sobre el caso que "todos los elementos que se van conociendo muestran que el agresor manifestaba ideas claras de llegar a lo que intentó".

"No podemos patologizar. Acá no se trata de enfermedades mentales. Se trata de una desigualdad entre hombres y mujeres, donde hay varones que se creen dueños de la vida de esas mujeres, por lo tanto no resisten un no o un desentendimiento", agregó la directora en diálogo con el citado medio.

A autoridades de las investigación les llegó la información primaria de que el agresor tiene esquizofrenia, sin embargo, todavía no se le han tomado declaraciones que puedan confirmar o descartar esta hipótesis. Fuentes de la investigación revelaron a El Observador que el joven, por el momento, no se encuentra en condiciones de declarar.

"Lo que no podemos hacer es naturalizar y dejar que corran estas situaciones", sentenció la directora de Inmujeres.

Desde la Policía de Montevideo habían adelantado que víctima y victimario eran compañeros de carrera, pero no tenían "ningún vínculo previo" que no fuera ese. Según recabaron los oficiales, varios testigos señalaron haber visto "conductas bastante persecutorias" por parte del agresor y también "obsesivas" hacia la joven. Ella, en tanto, "siempre lo rechazó".

Una de las conjeturas, entonces, es que ese rechazo desencadenó el episodio de violencia.

Por el caso, estudiantes realizaron manifestaciones tanto en frente a la facultad en cuestión, como frente al liceo donde concurría al agresor. "No estamos conformes con las medidas que se están tomando en el momento", dijo una estudiante de Medicina.

La Asociación de Estudiantes de Medicina convocó a un paro con movilización para este miércoles "No nos están dando una respuesta a la seguridad que queremos. No tenemos seguridad, no podemos estudiar tranquilas", sentenció esta joven.