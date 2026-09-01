Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  10°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / FISCALÍA DE TOLEDO

Hay 16 detenidos, entre abogados, policías, enfermeros y gestores que conformaban una red para captar clientes en accidentes en el tránsito

La investigación llevada adelante por la Fiscalía de Toledo permitió descubrir una asociación que involucra a unas 70 personas que vienen siendo indagadas

1 de septiembre de 2026 19:42 hs
Accidente de tránsito en Treinta y Tres
Foto: Policía Caminera

Abogados, policías, enfermeros y gestores fueron detenidos cuando amanecía este martes. La investigación liderada por la fiscal de Toledo Sabrina Massaferro permitió obtener pruebas sobre 16 personas que entiende conforman una red delictiva para conseguir clientes de accidentes de tránsito ilegalmente.

La organización, que funcionaba en todo el país, funcionaba de la siguiente manera: cada vez que ocurría un accidente de tránsito con personas heridas graves o con fallecidos, un policía (de distintas reparticiones) o un enfermero de una emergencia móvil se comunicaba con alguno de los abogados o con algún gestor para informarles del caso y pasarle los datos de las víctimas del accidente. Con esa información los abogados se comunicaban luego con las personas y le ofrecían sus servicios.

A cambio de obtener esa información tanto los policías como las enfermeras recibían una suma de dinero.

Más noticias

Accidente fatal en Soriano: un hombre de 41 años murió tras ser atropellado por un camión en Mercedes

Accidente en San José vuelve a poner el foco sobre la regulación de los monopatines eléctricos

La irregularidad está en que los abogados obtenían los datos de los potenciales clientes ilegalmente y los trabajadores, tanto de la seguridad como de la salud, entregaban información confidencial y además cobraban por esa tarea, lo que lo convierte en un delito de cohecho calificado (lo comete el funcionario público que acepta dinero, regalos o promesas para retrasar, omitir un trámite o hacer algo contrario a sus deberes). La fiscalía investiga también un delito de asociación para delinquir, tanto para los funcionarios públicos como para los abogados y gestores. A estos últimos también se los indaga por soborno, por ofrecer, dar, solicitar o recibir algo de valor para influir de manera ilegal en las decisiones o acciones de una persona en posición de poder o autoridad.

Otros posibles delitos son los de revelación de documentos secretos, que implica "sin justa causa, revelar el contenido de los documentos que hayan llegado a su conocimiento, o revelación de secretos, lo comete el funcionario público que, con abuso de sus funciones, revele hechos, o difunda documentos, por él conocidos en razón de su empleo actual o anterior.

Este martes en la tarde se realizaría la audiencia de control de detención que los jueces están obligados a hacer para verificar que la detención se haya realizado legalmente y este miércoles se espera que se formalice la investigación, según informaron a El Observador los abogados Paula Barbosa y Nicolás Noguera, que defienden a gestores.

A pedido de la fiscalía, la Justicia de Crimen Organizado reservó las actuaciones, por lo que los abogados declinaron en dar mayor información.

El tenor del caso generó que el caso lo asumiera ese juzgado especializado y por eso se dio la particularidad de que la fiscal Massaferro interrogó a los indagados en la sede de la fiscalia de Cerrito y Misiones, en lugar de hacerlo en Toledo.

La investigación se inició hace meses por un caso de Toledo en el que una víctima de un accidente de tránsito que tuvo una discrepancia con su abogado por el monto de lo que le debía pagar.

Las más leídas

Después de 13 años en Atlético de Madrid, José María Giménez cambia de club en el último día del período de pases en España

"Consumo y explotación sexual": qué se sabe del siniestro fatal del sargento que viajaba con tres adolescentes fugadas de INAU

Se confirmó la lesión de Maximiliano Gómez tras realizarse estudios clínicos este martes; mirá el reporte de la sanidad de Nacional

Metsul advierte por dos masas de aire frío: la primera llega este martes y otra mucho más intensa se espera para el fin de semana

Temas

Detenidos Abogados policías Accidentes

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos