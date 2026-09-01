Jadson Viera busca goles en Uruguay: Independiente avanza por un delantero destacado a horas del cierre del período de pases

Independiente de Avellaneda acelera las gestiones en el mercado de pases bajo la conducción técnica de Jadson Viera . Tras conquistar la Liga AUF Uruguaya al mando de Nacional en una recordada final frente a Peñarol el año pasado, el flamante entrenador del rojo apunta a reforzar el ataque del conjunto argentino con un conocido del medio: el centrodelantero Álvaro López.

Las conversaciones entre las partes ya registraron avances significativos desde Argentina, según informan distintos medios.

El delantero -quien es argentino- transita un destacado presente con la camiseta de Albion en calidad de cedido ya que es el actual goleador de la Liga AUF Uruguaya con 14 tantos.

Karim Benzema llegó como estrella a Al-Hilal, le sacó el cupo de extranjero a Darwin Núñez, estuvo seis meses, y pese a que tenía contrato, se fue del club

Después de 13 años en Atlético de Madrid, José María Giménez cambia de club en el último día del período de pases en España

Negociaciones de Independiente con Plaza Colonia por Álvaro López

La propiedad de los derechos económicos de Álvaro López pertenece a Plaza Colonia.

Ante el firme interés de Independiente de Avellaneda, la directiva del equipo patablanca tasó su salida en una cifra que oscila entre US$ 1.2 y 1.4 millones por un porcentaje de su ficha, según informa TyC Sports.

El festejo especial de Álvaro López para Albion, señalándose la "L" por las iniciales de los nombres de sus padres y de su hermana, y en "1959", año en el que nació su mamá FOTO: @LigaAUF

El perfil del artillero neuquino seduce a Jadson Viera por su potencia física y conocimiento del biotipo ofensivo que exige la liga argentina.

Con las negociaciones en marcha entre las dirigencias, el entorno del futbolista observa con buenos ojos dar el salto al fútbol de su país natal.

En las próximas horas se deberían definir las condiciones de pago para cerrar una de las incorporaciones prioritarias del cuerpo técnico en Avellaneda, ya que el período de pases termina este miércoles 2 de setiembre a la hora 18.