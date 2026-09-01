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Buena noticia para la selección uruguaya: se confirmó la llegada de Sebastián Cáceres por primera vez a un club importante de Europa

El futbolista selló su salida de América de México en las últimas horas del período de pases

1 de septiembre de 2026 18:19 hs
Sebastián Cáceres es nuevo jugador de Celta de Vigo de España

Sebastián Cáceres es nuevo jugador de Celta de Vigo de España

Celta de Vigo hizo oficial la llegada de Sebastián Cáceres, una de las piezas fundamentales en el esquema defensivo de América de México que dirige el uruguayo Guillermo Almada durante los últimos años, y el futbolista de la selección uruguaya llegó de manera definitiva al club gallego de LaLiga de España. Firmó contrato hasta junio de 2030.

El marcador central pone fin a un extenso y exitoso ciclo en el fútbol mexicano para asumir el ansiado reto de competir en el fútbol europeo.

La historia de Sebastián Cáceres en América y su llegada a Celta de Vigo

Desde su llegada a América de México en enero de 2020 procedente de Liverpool, el zaguero disputó más de un centenar de compromisos oficiales, consolidándose como un referente de la retaguardia y conquistando múltiples títulos nacionales en la Liga MX.

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Su destacado rendimiento en la institución mexicana también le abrió las puertas de la selección uruguaya, donde se afianzó bajo la conducción de Marcelo Bielsa como titular habitual en las Eliminatorias y en el Mundial 2026.

El acuerdo entre ambas instituciones se cerró en el tramo final del mercado de pases internacional, permitiendo al zaguero de 27 años firmar un contrato a largo plazo con el conjunto gallego.

Con su arribo a Balaídos, el marcador central aportará solidez, velocidad en la cobertura y juego aéreo a la zaga de Celta, sumando además la jerarquía adquirida en sus batallas con la celeste.

Por su parte, América de México pierde a un pilar indiscutido dentro del vestuario pero concreta una venta de peso a Europa, mientras que Cáceres inicia el desafío más ambicioso de su carrera profesional en una de las ligas más exigentes del planeta.

Así lo despidió el club mexicano:

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