Sebastián Cáceres tiene una oferta para jugar en Europa y América de México la estudia, ya que quedan pocos días para el cierre del período de pases

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX podría marcar el fin de una etapa clave en la zaga de las Águilas del América de México, el club más popular e importante de ese país. Sebastián Cáceres tiene una propuesta concreta para emigrar al fútbol del Viejo Continente. De acuerdo con información a la que accedió Referí, Celta de Vigo de España presentó una oferta formal por el defensor uruguayo, dando inicio a las conversaciones entre ambas directivas.

La negociación entre el conjunto gallego y el club mexicano recién comienza, pero cuenta con un factor determinante: el propio futbolista pidió a la directiva americanista que brinde facilidades para cumplir su sueño europeo.

"Es una realidad, pero si se da, se da y si no, estamos concentrados acá", declaró el zaguero de 27 años en zona mixta, confirmando el interés sin perder el foco en el compromiso actual con el plantel azulcrema.

Sebastián Cáceres, valuado en aproximadamente US$ 5 millones según portales especializados, ha sido un pilar estructural del equipo desde su arribo en 2020 procedente de Liverpool de Uruguay.

Las fotos del uruguayo Rodrigo Dudok con las figuras de Bayern Múnich, donde entrenó con el primer equipo mientras suena para pasar de Racing a un club de Portugal

Brian Rodríguez está cerca de jugar por en un club de Primera en Europa, en el que Luis Suárez tuvo un notable pasaje con su camiseta

En sus más de cuatro años en América, disputó más de 200 partidos oficiales y fue pieza fundamental en la conquista del histórico tricampeonato de la Liga MX.

De concretarse la operación del jugador de la selección uruguaya, América perdería a una de sus principales figuras defensivas en pleno desarrollo del torneo.

Mientras las negociaciones avanzan a contrarreloj ante el próximo cierre del mercado de pases europeo, en el club mexicano se analizan las condiciones financieras de una salida que parece cada vez más inminente.

"Estamos en tratativas, presentamos a América una oferta de Celta de Vigo y si bien no está fácil, esperamos que se pueda hacer", dijo el representante de Cáceres, Federico Rodríguez este viernes a Referí.

Vale recordar que el período de pases en España termina el próximo martes 1° de setiembre a la hora 20 de ese país, por lo que los tiempos apremian.