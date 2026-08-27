Partido y despedida de Nacional: Paolo Calione juega ante Albion en el Gran Parque Central y se va cedido a Catar

El zaguero de Nacional , Paolo Calione , juega este jueves ante Albion por la Copa AUF Uruguay su último partido debido a que se irá cedido al fútbol de Catar, según informaron a Referí fuentes cercanas a la operación.

El defensa de 20 años y 1.91 metros se va a préstamo a Al-Wakrah por los próximos 10 meses.

El equipo catarí pagará US$ 250.000 por la cesión, la que incluye una opción de compra de US$ 2.2 millones por el 70% de la ficha.

Calione había sonado como un posible préstamo de Deportivo La Coruña, pero el equipo español quería que fuera sin costo.

Nacional presentó su camiseta celeste 2026; mirá video, fotos y en qué se inspiraron para su nuevo diseño

El probable equipo de Nacional, con mayoría de suplentes, para enfrentar a Albion por la Copa AUF Uruguay este jueves en el Gran Parque Central

Al recibir la propuesta catarí, los tricolores eligieron esa opción y el futbolista formado en las inferiores del club pasará a esa liga, a la que recientemente fue Federico Bais, otro juvenil albo.

El defensa debutó en la Primera de Nacional el pasado 16 de marzo de 2025 ante Racing y sumó un total de 32 partidos en el club, con 18 victorias, cinco empates y nueve derrotas, con un total de 2.165 minutos y el título de la Liga AUF Uruguaya.

Este jueves será su último partido con los tricolores, antes de partir rumbo a Catar.