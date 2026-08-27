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Partido y despedida de Nacional: Paolo Calione juega ante Albion en el Gran Parque Central y se va cedido a Catar

El futbolista formado en las inferiores del Nacional pasará a esa liga, a la que recientemente fue Federico Bais, otro juvenil albo

27 de agosto de 2026 15:58 hs
Nacional Progreso campeonato intermedio 2025/Pablo Calione
Foto: Leonardo Carreño

El zaguero de Nacional, Paolo Calione, juega este jueves ante Albion por la Copa AUF Uruguay su último partido debido a que se irá cedido al fútbol de Catar, según informaron a Referí fuentes cercanas a la operación.

El defensa de 20 años y 1.91 metros se va a préstamo a Al-Wakrah por los próximos 10 meses.

El equipo catarí pagará US$ 250.000 por la cesión, la que incluye una opción de compra de US$ 2.2 millones por el 70% de la ficha.

Paolo Calione de Nacional ante Paysandú FC

Paolo Calione de Nacional ante Paysandú FC

Calione había sonado como un posible préstamo de Deportivo La Coruña, pero el equipo español quería que fuera sin costo.

El probable equipo de Nacional, con mayoría de suplentes, para enfrentar a Albion por la Copa AUF Uruguay este jueves en el Gran Parque Central

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Al recibir la propuesta catarí, los tricolores eligieron esa opción y el futbolista formado en las inferiores del club pasará a esa liga, a la que recientemente fue Federico Bais, otro juvenil albo.

El defensa debutó en la Primera de Nacional el pasado 16 de marzo de 2025 ante Racing y sumó un total de 32 partidos en el club, con 18 victorias, cinco empates y nueve derrotas, con un total de 2.165 minutos y el título de la Liga AUF Uruguaya.

Este jueves será su último partido con los tricolores, antes de partir rumbo a Catar.

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