Nacional presentó su camiseta celeste 2026; mirá video, fotos y en qué se inspiraron para su nuevo diseño

Nacional presentó su nueva camiseta celeste con la que año a año rinde homenaje a la selección uruguaya y a la representación que el club le ha hecho al combinado a lo largo de su historia.

Este año, la nueva camiseta que los tricolores utilizarán en el mes de setiembre “celebra las 123 veces que Nacional estuvo representado en la gloria de la Selección Uruguaya” , informó el club.

La nueva camiseta celeste edición 2026 celebra las 123 veces que Nacional estuvo representado en la gloria de la Selección Uruguaya. Su tela lleva los 19 departamentos del país y en cada detalle el orgullo de ser Tricolor Ya disponible en la Tienda Oficial. … pic.twitter.com/or1jF2QUm9

"Bajo el potente concepto "Nacional es Uruguay", esta edición rinde un tributo histórico al récord mundial del Club como la institución que más aportes de jugadores ha realizado a los títulos de la Selección Uruguaya", informaron desde los albos al presentar su casaca.

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"La nueva Camiseta Celeste 2026 no es solo una prenda deportiva; es la representación viva de la huella imborrable que el Decano ha dejado en el fútbol nacional. En los 20 títulos principales de la Celeste -incluyendo 4 Campeonatos Mundiales, 1 Copa de Oro y 15 Copas América-, se contabilizan un total de 123 participaciones de futbolistas del Club Nacional de Football defendiendo los colores patrios, forjando un vínculo único e inseparable entre la institución y el país".

La camiseta celeste de Nacional 2026

Así es la nueva camiseta celeste

Con respecto a los detalles de diseño y tecnología, la nueva casaca celeste de los tricolores se destaca por su tejido en jacquard con un diseño exclusivo realizado con los contornos de los 19 departamentos de Uruguay, "reflejando el carácter nacional de la cantera tricolor, cuyos campeones provienen de 15 departamentos del país", destacaron.

"El diseño presenta un tradicional y elegante color celeste, realzado por sutiles detalles en azul marino y blanco en cuello y mangas, manteniendo la armonía de la identidad tricolor", agregaron. En la parte interna del cuello, un tapacostura especial lleva impresa la frase "Nacional es Uruguay".

La camiseta celeste de Nacional 2026

En tanto, en la espalda, un sello en rubber con el número 123 en relieve enmarca los colores institucionales, "inmortalizando el récord histórico de aportes al seleccionado nacional", señalaron. Además, incluye un jock tag de autenticidad en la parte inferior con una composición gráfica de los trofeos y medallas representativas de las máximas glorias celestes junto a la frase “Nacional es Uruguay”.

Con respecto a la campaña de lanzamiento de la camiseta, se desarrolló una propuesta conceptual respaldada por la Comisión de Historia y Estadística del Club, destacando el valor de la cantera tricolor y la trascendencia de sus figuras en la gloria del fútbol uruguayo.

La camiseta celeste de Nacional 2026

"Las piezas audiovisuales repasan la rica historia de los 123 aportes al seleccionado, demostrando una verdad innegable: el origen y la grandeza de la Celeste también se explican desde la cuna de Nacional", indicaron los trciolores.