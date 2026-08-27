Otra vez histórico: Felipe Kluver se consagró subcampeón del mundo de single peso ligero de remo, en una definición para el infarto

El uruguayo Felipe Kluver ganó la medalla de plata de la categoría single peso ligero del Campeonato Mundial de Remo de Ámsterdam este jueves por la mañana, en una definición para el infarto que terminó con la victoria del griego Petros Gkaidatzis .

Kluver, campeón del mundo de single peso ligero en 2025, volvió a subirse al podio mundial este jueves tras llegar en segundo lugar en la definición de la categoría con un tiempo de 6:44.04 , a poco más de tres segundos de Gkaidatzis.

El griego dominó la carrera de principio a fin, pero los siguientes puestos estuvieron peleados hasta el último suspiro.

El uruguayo estuvo cuarto durante gran parte de la carrera, detrás del mexicano Alexis López García y el alemán Fabio Kress , pero en los últimos 500 metros metió una arremetida que le permitió llegar a la línea de meta un segundo por delante de su par latinoamericano, que relegó al teutón del podio.

Felipe Kluver pisó fuerte en el Mundial de remo en Ámsterdam, ganó su serie y salió fuerte a defender su título

Felipe Kluver y Nicole Yarzón son finalistas mundiales en el single peso ligero de remo en Ámsterdam

Los tiempos finales de los tres primeros fueron:

Petros Gkaidatzis (Grecia) – 6:47.77 Felipe Klüver (Uruguay) – 6:51.50 Alexis López García (México) – 6:52.06

Una arremetida que emociona.

Un remate que conmueve.

Tras correr toda la regata cuarto, Felipe Kluver terminó consagrándose vicecampeón mundial del single peso ligero de #remo en Ámsterdam

¡ENORME!

6.47.77

6.51.50

6.52.06 pic.twitter.com/O4InUXE7wA — Pablo Benítez (@pbenitezuy) August 27, 2026

Nicole Yarzón sexta del mundo, compite Bruno Cetraro y arranca el doble mixto

Poco después de una nueva histórica medalla de Kluver, la remera uruguaya Nicole Yarzón compitió en la final de single peso ligero femenina, y terminó en el sexto y último lugar de la definición.

Yarzón culminó con un tiempo de 7:48.59, a 19 segundos de la mexicana Kenia Lechuga, ganadora de la medalla dorada que compartió el podio con la rusa Mariya Zhovner y la neerlandesa Femke van de Vliet.

Este viernes, desde las 8:37 de Uruguay, competirá en los cuartos de final de la categoría single abierto el uruguayo Bruno Cetraro, que clasificó a esta fase el miércoles. Si pasa a la siguiente instancia, para lo que necesita quedar entre los tres primeros de su grupo, competirá el domingo a las 9:28.

La otra categoría en la que participará Uruguay será la de doble mixto, en la que competirán Kluver y Yarzón. Debutarán el sábado a las 11:17 en los cuartos de final, por un pase a las semifinales del torneo, pactadas para el domingo a las 5:20. La final comenzará a las 9:17 de ese mismo día.