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Nueva modalidad de estafa: se hacen pasar por empleados de UTE, ofrecen descuentos y sacan préstamos a nombre de las víctimas

Los delincuentes se comunican por teléfono y ofrecen supuestos beneficios en la factura de energía; una mujer de José Pedro Varela evitó que cobraran dos préstamos gestionados a su nombre

27 de agosto de 2026 13:20 hs
Factura de UTE.
Factura de UTE. Leonardo Carreño

La Jefatura de Policía de Lavalleja alertó sobre una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes se hacen pasar por representantes de UTE y ofrecen importantes descuentos en la factura de energía eléctrica para obtener datos personales y acceder a las cuentas bancarias de las víctimas.

Según informó el Departamento de Delitos Complejos, la maniobra fue detectada en los últimos días y está dirigida especialmente a personas mayores, jubilados y pensionistas.

Los estafadores se comunican por teléfono y aseguran que la persona puede acceder a una promoción con descuentos anuales en la facturación de UTE debido a su condición de jubilado o pensionista.

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Durante la llamada, los delincuentes guían a la víctima para ingresar a la aplicación eBROU y buscan que comparta sus datos personales.

Una vez que consiguen acceder a la aplicación bancaria, gestionan préstamos o realizan transferencias y otras operaciones a nombre del titular de la cuenta.

Una mujer evitó que los estafadores cobraran dos préstamos

En Lavalleja se registró el caso de una usuaria de José Pedro Varela que fue contactada mediante esta modalidad. La mujer comenzó a sospechar de la comunicación y se contactó con la entidad financiera para solicitar el bloqueo inmediato de su cuenta.

La rápida reacción permitió impedir que los delincuentes cobraran dos créditos que ya habían gestionado a nombre de la víctima, informó la Policía.

Ante esta modalidad, las autoridades advirtieron sobre la importancia de no proporcionar datos personales, claves o información bancaria ante llamadas de desconocidos que se presenten como representantes de empresas u organismos.

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