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Video: así fue el megaoperativo que permitió la detención del líder de "Los Colorados" en Cerro Norte

El Ministerio del Interior difundió imágenes del despliegue policial que terminó con la detención de Joel Mattos, quien fue imputado y enviado a prisión preventiva por cuatro meses

27 de agosto de 2026 12:43 hs
detenidocolorado

Las imágenes muestran parte del despliegue realizado en el marco de la operación Cerco de Acero, que incluyó una serie de allanamientos en el barrio y terminó con cuatro personas detenidas.

En el registro divulgado por Interior se observa a efectivos fuertemente armados ingresando a viviendas y recorriendo pasillos del complejo, mientras que otras imágenes tomadas desde el aire muestran el despliegue simultáneo de policías en distintos puntos de la zona.

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El video también exhibe parte de los elementos que fueron encontrados durante los procedimientos, entre ellos armas, municiones y otros objetos incautados.

Mattos fue detenido durante los allanamientos y este miércoles la Justicia dispuso su formalización y prisión preventiva por cuatro meses, mientras continúa la investigación.

Los delitos por los que fue imputado el líder de "Los Colorados"

El joven fue imputado por un delito continuado de tráfico interno de armas de fuego especialmente agravado por integrar una organización criminal, reiterados delitos de disparo de arma de fuego, porte de arma y un delito de lavado de activos, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor.

También fue imputada su pareja, una mujer de 25 años, por un delito de asistencia al lavado de activos en calidad de autora. La Justicia dispuso para ella la misma medida cautelar: cuatro meses de prisión preventiva.

Los otros dos formalizados son un joven de 21 años y un hombre de 44, ambos por la presunta comisión de un delito de agravio a la autoridad policial agravado.

En estos dos casos quedaron en libertad, aunque deberán cumplir durante tres meses medidas cautelares que incluyen presentación semanal ante la seccional correspondiente, fijación de domicilio y prohibición de salir del país.

Armas, dinero, celulares y un auto incautados

Durante los procedimientos, la Policía encontró varias pistolas, un revólver, una réplica de subfusil y cinco rifles aparentemente de aire comprimido o modificados, además de cartuchos.

También fueron incautados un Ford Focus, cámaras de videovigilancia, siete celulares y tres pendrives.

En cuanto al dinero, los efectivos encontraron más de $ 60.000 y US$ 3.000. La operación Cerco de Acero continúa bajo la órbita de la Fiscalía y la Justicia.

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