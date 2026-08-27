Imputaron al líder de Los Colorados tras serie de operativos en Cerro Norte: tendrá prisión preventiva por cuatro meses

Joel Mattos , líder de la banda narco "Los Colorados" de Cerro Norte , fue imputado el miércoles por varios delitos tras una serie de allanamientos realizados este martes que permitieron su detención en este barrio de Montevideo. Ahora el jefe narco tendrá cuatro meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Otras tres personas fueron imputadas , entre ellas, la pareja de Mattos . La mujer de 25 años también tendrá prisión preventiva por el mismo plazo . En cuanto a los otros dos hombres formalizados se les dispuso su libertad con medidas cautelares por tres meses como presentación semanal en la seccional correspondiente, fijación de domicilio y prohibición de salida del país.

El líder de Los Colorados, de 25 años, fue imputado con un delito continuado de tráfico interno de armas de fuego especialmente agravado por integrar una organización criminal, reiterados delitos de disparo de arma de fuego , porte de arma y un delito de lavado de activos , todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor.

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Su pareja, en cambio, fue formalizada con un delito de asistencia al lavado de activos en calidad de autora . A diferencia de ellos dos, los otros imputados no tendrán prisión preventiva. Ellos son un joven de 21 años por la presunta comisión de un delito de agravio a la autoridad policial agravado y un hombre de 44 años por la presunta comisión del mismo delito.

En los operativos también se incautaron armas de fuego, municiones y dinero, entre otras pertenencias. El armamento incautado consta de varias pistolas, un revólver, una réplica de subfusil y cinco rifles aparentemente de aire comprimido o modificados, además de varios cartuchos.

Además encontraron un automóvil Ford Focus, cámaras de videovigilancia, siete celulares y tres pendrives. En cuanto a los dineros, se localizaron más de $ 60.000 y US$ 3.000.

La operación es conocida como Cerco de Acero y ahora las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía y la Justicia.