Muere a los 84 años Ratko Mladic, el "carnicero de Bosnia" que fue condenado a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia

Ratko Mladic, el responsable de la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, falleció este jueves a los 84 años de edad, mientras cumplía una pena de prisión perpetua en una cárcel de La Haya.

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La noticia de su muerte fue confirmada por un funcionario de las Naciones Unidas.

A finales de abril, sus abogados solicitaron su liberación por motivos humanitarios argumentando que su vida estaba llegando al final y que ya desde hacía tiempo su salud solamente le permitía estar en cama y trasladarse con silla de ruedas.

Mladic fue condenado en 2017 por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante las guerras en la antigua Yugoslavia entre 1992 y 1995.

El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) lo halló culpable de 10 de los 11 cargos en su contra, incluyendo genocidio y delitos contra la humanidad por la muerte de más de 8.000 hombres y niños.

La sentencia fue confirmada en apelación en 2021.

Pero ¿quién era este hombre al que la historia pasó a conocer con el infame apodo de "Carnicero de Bosnia"?

Un general despiadado

Considerado por muchos como uno de los generales más despiadados de la guerra de Bosnia, Madlic fue comandante de las fuerzas serbobosnias durante el conflicto que desangró los Balcanes entre 1992 y 1995.

Desde esa posición fue uno de los principales responsables del sitio de 44 meses a la ciudad de Sarajevo, y es recordado ante todo por la masacre de Srebrenica, la peor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Cerca de 8.000 hombres y niños de la localidad musulmana de Srebrenica fueron separados de sus esposas, hermanas y madres, y asesinados a tiros en 1995 por las fuerzas de Mladic.

A pesar de ello el excomandante es visto aún por muchos serbobosnios como un patriota y un héroe.

Más de 30 años después de la guerra de Bosnia, todavía divide a los grupos étnicos traumatizados por el conflicto.

Pero, a la hora de condenarlo, la justicia no tuvo dudas sobre cómo valorar su actuación.

"Esta corte observó que las muertes de las que se responsabiliza al acusado fueron crímenes contra la humanidad y muchos de ellos se pueden calificar de brutales", rezaba el fallo de 2017, leído por el magistrado Alphons Orie.

El tribunal concluyó que Mladic "compartía la intención" y "el objetivo criminal" de exterminar a los musulmanes.

La lectura de aquel fallo fue interrumpida durante unos 40 minutos debido a una "crisis de hipertensión" de Mladic, según médicos citados por su abogado defensor, quien pidió un aplazamiento de la audiencia.

Sin embargo, Orie decidió seguir adelante con el fallo, ante lo cual Mladic se paró e insultó a gritos a los jueces en serbio.

¡Quemen sus cerebros!

Getty Images Mladic junto a Radovan Karadzic, exlíder político serbobosnio.

Junto al también convicto Radovan Karadzic, exlíder político de los serbobosnios, Mladic simboliza la campaña de limpieza étnica conducida en forma implacable contra croatas y bosnios musulmanes.

"Cientos de miles de ciudadanos no serbios fueron expulsados de sus hogares en una campaña brutal que buscaba crear un Estado serbio puro en Bosnia y Croacia", señaló el periodista de la BBC Alan Little, que cubrió el conflicto.

Se estima que cerca de 100.000 personas murieron y más de 2,2 millones fueron desplazadas durante la guerra de Bosnia.

El desprecio de Mladic por las víctimas civiles de la guerra es evidente en algunas de las ordenes que se le atribuyeron durante el asedio a Sarajevo: "¡Quemen sus cerebros!", "¡que sean bombardeados hasta que enloquezcan!", son algunas de las instrucciones que habría dado a sus soldados.

Al terminar la guerra, Mladic estuvo prófugo de la justicia durante 15 años. Pero finalmente fue capturado.

Tragedia personal

Getty Images Tras su arresto en 2011, Mladic quiso visitar una vez más la tumba de su hija Ana en Belgrado antes de ser extraditado. Ana, de 23 años, se mató con un arma de su padre.

La motivación aparente de Mladic durante la guerra fue principalmente el nacionalismo serbio, según Little.

"Vio el conflicto como una oportunidad para vengar lo que consideraba cinco siglos de ocupación por parte de musulmanes de origen turco", señaló el periodista de la BBC.

"Y por eso se refería a los bosnios musulmanes en forma despectiva como turcos".

Pero la severidad de Mladic también obedeció en parte a motivos personales.

Un año antes de la masacre de Srebrenica en 1995, su hija Ana, estudiante de medicina de 23 años, se mató de un disparo con un arma de Mladic en Belgrado.

Algunas versiones de la época afirmaron que no fue un accidente, y que Ana se suicidó al saber de las atrocidades cometidas por las fuerzas comandadas por su padre.

Cualquiera que sea la verdad, la muerte de Ana endureció aún más el carácter de Mladic, según relatos de personas cercanas.

Algunas versiones afirman que fue después de la muerte de Ana que el militar se volvió más violento. Mladic nunca aceptó el supuesto suicidio de su hija y siempre afirmó que había sido asesinada por sus enemigos.

Carrera militar

Getty Images Mladic fue uno de los principales responsables del sitio de 44 meses a la ciudad de Sarajevo.

Y otro evento sangriento habría marcado tempranamente al excomandante durante su niñez.

Mladic nació en el poblado de Kalinovic en Bosnia.

En 1945, cuando tenía 2 años, su padre murió combatiendo tropas croatas pronazis.

El joven Mladic eligió la vida castrense y se convirtió en militar de carrera en el ejército de la antigua Yugoslavia.

Testigos de la época señalan que inspiraba una profunda devoción en las tropas a su mando.

Cuando Yugoslavia comenzó a desintegrarse en 1991, Mladic combatió a las fuerzas croatas en la localidad de Knin y fue ascendido ese mismo año al rango de general.

En 1992, pasó a comandar en Bosnia al recién creado ejército serbobosnio, responsable del sitio de Sarajevo y de la masacre de Srebrenica.

Víctimas de entre 12 y 77 años...

Getty Images Los hombres y niños asesinados en Srebrenica habían sido separados por las tropas serbobosnias de sus madres, esposas y hermanas.

La localidad de Srebrenica había sido declarada un "enclave seguro" por Naciones Unidas en 1993.

La ciudad, mayoritariamente musulmana, fue rodeada entonces por tropas serbobosnias que la sometieron a un asedio continuo durante dos años.

Finalmente, en la mañana del 11 de julio de 1995, las fuerzas serbobosnias invadieron Srebrenica.

Decenas de miles de refugiados huyeron desesperados al campamento de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en Potocari, en el norte de la ciudad, a cargo de soldados holandeses.

Los cascos azules holandeses y unos 5.000 refugiados, en su mayoría mujeres y niños, se refugiaron en la base de Naciones Unidas, mientras otros miles se juntaron en el exterior.

A pesar del riesgo evidente, los soldados holandeses entregaron a los musulmanes a las tropas serbobosnias, que separaron a las mujeres de los hombres y niños.

En los días siguientes, casi 8.000 hombres y niños musulmanes de entre 12 y 77 años de edad fueron asesinados por las fuerzas bajo el mando de Mladic y sus cadáveres lanzados a fosas comunes.

"Nos llevaron en camiones de noche a un campo abierto y nos ordenaron tirarnos al suelo. Luego comenzaron a disparar a mansalva", relató a la BBC Nedzad Avdic, uno de los pocos sobrevivientes de la masacre.

"Pensé que mi madre jamás iba a saber qué pasó conmigo. Estaba herido y con un dolor terrible cuando vi a alguien con vida y logramos huir hacia un bosque".

"Fue un gran patriota"

Getty Images En República Srpska, la entidad mayoritariamente serbia de Bosnia, Mladic fue un héroe y hasta se vende un brandy con su imagen.

Radovan Karadzic fue arrestado en 2008 y en 2016 fue hallado culpable de genocidio por la masacre de Srebrenica y sentenciado por el TPIY a 40 años de prisión.

Por su parte, Mladic logró evadir la captura hasta 2011, cuando fue arrestado en Serbia. ¿Cómo pudo permanecer prófugo durante más de una década?

Algunos informes señalan que el exgeneral se ocultó en diferentes casas particulares y hasta en una instalación militar en Belgrado.

Y es que para muchos serbobosnios, Mladic jamás fue un criminal.

"Fue un gran patriota", le dijo a la agencia AFP la enfermera Jelena Sekara, residente de la localidad serbobosnia de Pale.

Incluso el serbobosnio Mladen Grujicic, quien hasta 2024 fue alcalde de Srebrenica, aseguró que Mladic no cometió ningún crimen.

Algunos serbobosnios denunciaron a su vez que, a diferencia de Mladic, el comandante bosnio musulmán Naser Oric fue declarado inocente por un tribunal de Sarajevo del asesinato de tres guardias serbobosnios en Srebrenica en 1992.

Divisiones

Getty Images El comandante bosnio musulmán Naser Oric fue declarado inocente por un tribunal de Sarajevo del asesinato de tres guardias serbobosnios en Srebrenica en 1992.

Luego de la guerra, Bosnia fue dividida en dos entidades étnicamente diferentes, la llamada República Srpska, liderada por serbobosnios, y la Federación de Bosnia y Herzegovina, dominada por bosnios musulmanes.

Milorad Dodic, quien fue presidente de la República Srpska hasta 2022, también llegó a decir que los cargos en contra de Mladic son fruto de "especulaciones y una campaña orquestada".

Muy diferente es el sentir de las familias de las victimas de Mladic, que esperaron años por su condena.

Pero, incluso cuando esta llegó, no logró apaciguar su dolor.

Hatidza Mehmedovic perdió a su esposo y a sus hijos en Srebrenica, donde ella aún vivía cuando Mladic fue sentenciado.

Entonces, al conocer la noticia, dijo que más allá del destino de Mladic, su vida después de la masacre "no es más que un castigo y un infierno".

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FUENTE: BBC