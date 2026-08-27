En Argentina un árbitro fue suspendido por proponer farmear aura en el sorteo de capitanes: mira el video

Un hecho insólito ocurrió en Argentina e involucra al árbitro Fernando Espinoza, quién fue sancionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por proponer, en tono de broma, farmear aura en el sorteo de capitanes en la previa del encuentro entre Belgrano y Defensa y Justicia.
Ante la presencia de Lisandro López por el equipo cordobés y el exjugador de Nacional Leandro Fernández por el Halcón de Florencio Varela, el juez hizo una broma con el tema del momento antes de tirar la moneda al aire: "¿Quieren hacer una competencia de farmear aura?".
El video rápidamente se hizo viral en redes sociales y, ante este hecho, La Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) de la Asociación del Fútbol Argentino tomó la medida de sancionar al árbitro de cara a la séptima fecha del Torneo Clausura.
Fernando Espinoza fue suspendido por la AFA
Entre los 90 jueces designados para la séptima fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, que comenzará este viernes 28 de agosto por la tarde, a razón de seis (los cuatro de campo y dos de VAR) por cada uno de los 15 encuentros de la jornada, no apareció el nombre del mendocino Espinoza.
El hecho se dio pocos días después de que la Dirección Nacional de Arbitraje enviara un mensaje muy concreto a los árbitros, a quienes se indicó que estaba "terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de expresión, comentario o manifestación a la ceremonia del sorteo", un acto para el que exige "seriedad, formalidad y profesionalismo".