La razón por la que Diego Aguirre no habló tras la victoria de Peñarol por Copa AUF Uruguay, y cómo "cambió el clima en el grupo", según Sebastián Britos

Peñarol derrotó con lo justo a un difícil rival como Montevideo City Torque en el comienzo de la Copa AUF Uruguay en una noche de altibajos en el Estadio Centenario, con un gol de cabeza de Eric Remedi, tras gran centro con rosca de Lucas Hernández.

Los dirigidos por Diego Aguirre aprontaron bien para el clásico ante Nacional del domingo que viene por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo, y jugaron con un equipo plagado de juveniles, al igual que también lo hizo su rival.

El técnico de los carboneros no habló luego del triunfo y existe una razón que se explica más abajo.

Por su parte, el arquero Sebastián Britos, buena figura del equipo, dijo que se sintió "contento en lo personal, era importante para mí ganar y no recibir goles. Era una oportunidad para mí, como para otros. Por momentos estuve falto de distancia, pero conforme con mi actuación".

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Peñarol 1-0 Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay: el equipo de Diego Aguirre ganó con gol de Eric Remedi y quedó líder de su grupo junto a Danubio

Sebastián Britos de Peñarol ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay FOTO: Enzo Santos/FocoUy

"Debutó un pibe que no entrena con nosotros y lo felicito públicamente, como lo hice en privado. Para nosotros, un partido en Peñarol, es cuidar la imagen, prestigio, defender esta camiseta que va más allá de si Diego (Aguirre) nos va a tener en cuenta o no", agregó.

A su vez, sostuvo que "el plantel está fortalecido para el domingo porque los resultados y el rendimiento nos están ayudando. Cambió el clima en el grupo, te lo puedo asegurar, después de un primer semestre muy sufrido. El otro día, Deportivo Maldonado nos hizo sufrir. Ya lo había dicho, es el equipo que mejor juega en el fútbol uruguayo y así y todo, aunque sabíamos, de su nivel".

El autor del gol de la victoria, Eric Remedi, dijo que "era importante ganar en esta Copa, con muchos jugadores para sumar minutos. En el gol, me cayó en la cabeza y por suerte entró. No soy alto (risas)".

"Era el momento para aprovechar, Brian y Franco jugaron muy bien, así que fue muy importante jugar otros 90 minutos", añadió.

La razón por la que Diego Aguirre no habló

Diego Aguirre, el técnico de Peñarol, no habló en conferencia de prensa tras la victoria ante Montevideo City Torque por el debut en la Copa AUF Uruguay.

La razón del por qué, es que este jueves brindará justamente una conferencia para hablar del clásico ante Nacional por el Torneo Clausura del domingo que viene en el Estadio Campeón del Siglo.

Aguirre hablará sobre la hora 14 en Los Aromos, junto al capitán de los carboneros, Maximiliano Olivera.