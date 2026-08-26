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"Este país está hoy un poco más huérfano": el mensaje de Francisco "Paco" Casal para despedir a Ruben Rada

El empresario consideró al músico un "amigo entrañable" y dijo que fue "uno de los músicos más talentosos, versátiles y creativos en la historia del Uruguay"

26 de agosto de 2026 21:24 hs
Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025. Archivo

Francisco "Paco" Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025. Archivo


Foto: Dante Fernández / FocoUy

El empresario Francisco "Paco" Casal despidió con un mensaje en sus redes sociales al músico Ruben Rada, quien murió este martes a los 83 años.

Representante de futbolistas y principal accionista de la empresa Tenfield, describió a Rada como "uno de los músicos más talentosos, versátiles y creativos en la historia del Uruguay".

"También fue una persona excepcional y un amigo entrañable al que conocí —siendo yo alcanzapelotas— mientras él iba a ver a la reserva y a la primera de Peñarol en la Ámsterdam, bien cerquita de la Olímpica. Dios siempre guarda un lugar especial para los hombres buenos, Negro. Pero este país está hoy un poco más huérfano", escribió Casal.

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Rada murió en la tarde de este martes a causa de complicaciones de una neumonía bilateral que había contraído en el último mes y que lo había llevado a estar internado desde hacía varias semanas.

Su familia comunicó la muerte en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El gobierno decretó duelo nacional por la muerte del emblemático artista, cuyos restos serán velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo entre las 14:00 y las 21:00.

Será una actividad abierta al público, para que se pueda despedir del artista.

El duelo oficial —distinto al duelo nacional— implica que la bandera implica que la bandera de Uruguay permanezca a media asta durante el día del sepelio.

Esto supone que los edificios públicos, incluyendo embajadas en el exterior, cuarteles y bases aéreas, lucirán la bandera nacional a media asta. Los organismos públicos, en tanto, no llevarán a cabo actos oficiales durante la jornada.

Además, los gastos del sepelio serán pagos por el gobierno, con cargo al Tesoro Nacional.

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