El emotivo mensaje que Paco Casal le mandó a su "querido" José Luis Palma de Liverpool por el sueño que cumplió con su institución

El empresario Francisco Paco Casal le dedicó este domingo un emotivo posteo al presidente de Liverpool, José Luis Palma de quien posteó una foto junto a la piedra fundacional que colocó este sábado para la construcción del nuevo estadio negriazul.

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Este sábado, Liverpool llevó a cabo un acto que marcó un antes y un después en su historia, cuando se colocó la piedra fundacional del nuevo e innovador estadio Belvedere , que se comenzó a construir en enero de este año.

Participó del evento y fue parte medular de la oratoria el presidente Palma.

Al otro día, este domingo, Casal tomó una foto donde Palma aparece junto a la piedra fundacional y le dedicó emotivas palabras: "Esta sonrisa no es casualidad. Es el fruto de décadas de trabajo, y el producto de una inteligencia superior y de un espíritu auténtico, resiliente y profundamente ético. Los sueños se cumplen. Felicitaciones, querido José Luis" .

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Palma y Casal tuvieron una relación fría y distante por años, y el presidente de Liverpool fue uno de los principales bastiones de resistencia al poder que generó Tenfield, dueña de los derechos del fútbol uruguayo y propiedad de Casal.

Sin embargo, las tiranteces quedaron de lado cuando las partes se juntaron y Casal negoció a River Plate a Nicolás De La Cruz, producto de la cantera de Liverpool.

Desde entonces se generó una estrecha amistad entre ambos.

Así lo hizo saber Palma cuando entrevistado tras ganar en 2023 el primer Campeonato Uruguayo de la historia de su equipo, dijo: "Para Palma es un amigo. Esa frase resume todo".