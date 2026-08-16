Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIVERPOOL

El emotivo mensaje que Paco Casal le mandó a su "querido" José Luis Palma de Liverpool por el sueño que cumplió con su institución

Mirá el emotivo mensaje que Paco Casal le dedicó a José Luis Palma que el sábado le puso la piedra fundacional al nuevo estadio de Belvedere

16 de agosto de 2026 17:00 hs
Francisco Paco Casal&nbsp;

Francisco "Paco" Casal 

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El empresario Francisco Paco Casal le dedicó este domingo un emotivo posteo al presidente de Liverpool, José Luis Palma de quien posteó una foto junto a la piedra fundacional que colocó este sábado para la construcción del nuevo estadio negriazul.

Participó del evento y fue parte medular de la oratoria el presidente Palma.

Al otro día, este domingo, Casal tomó una foto donde Palma aparece junto a la piedra fundacional y le dedicó emotivas palabras: "Esta sonrisa no es casualidad. Es el fruto de décadas de trabajo, y el producto de una inteligencia superior y de un espíritu auténtico, resiliente y profundamente ético. Los sueños se cumplen. Felicitaciones, querido José Luis".

Osvaldo Giménez, gerente de Tenfield, tras las reuniones con AUF por contratos de derechos de TV del fútbol: "Casal con Alonso cero problemas"

Paco Casal, Ignacio Alonso y el poder detrás de la pelota: qué revela la nueva encuesta sobre su imagen

Palma y Casal tuvieron una relación fría y distante por años, y el presidente de Liverpool fue uno de los principales bastiones de resistencia al poder que generó Tenfield, dueña de los derechos del fútbol uruguayo y propiedad de Casal.

Sin embargo, las tiranteces quedaron de lado cuando las partes se juntaron y Casal negoció a River Plate a Nicolás De La Cruz, producto de la cantera de Liverpool.

Desde entonces se generó una estrecha amistad entre ambos.

Así lo hizo saber Palma cuando entrevistado tras ganar en 2023 el primer Campeonato Uruguayo de la historia de su equipo, dijo: "Para Palma es un amigo. Esa frase resume todo".

Las más leídas

Hubo acuerdo de un club con Darwin Núñez para volver a jugar en Europa, aunque todavía espera por una gran deuda que mantiene Al-Hilal de Arabia Saudita con él

Jorge Bava después de la nueva derrota de Nacional: "No hay mucha explicación ni mucha excusa" y su continuidad en el cargo

José Luis Palma confirmó el pase de Kevin Amaro de Liverpool al Genk de Bélgica, y dijo que el dinero que recibirán "da de sobra para comprar el techo" del nuevo estadio

Con 13 fechas por delante, Nacional ya perdió más puntos y recibió los mismos goles este año que en toda la Liga AUF Uruguaya de 2025

Temas

Paco Casal José Luis Palma Liverpool

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos