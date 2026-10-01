"Bastante decepcionado": presidente de la juventud blanca cuestionó a Da Silva y Botana por comentarios sobre el edil Gonzalo Gómez

La comisión de jóvenes del Partido Nacional solicitó ser recibida por la comisión de Asuntos Políticos del directorio de forma “urgente” para manifestar su “preocupación y profundo malestar” con el "manejo público" de la situación del edil de Montevideo, Gonzalo Gómez .

Gómez se pidió licencia a la Junta Departamental luego que uno de sus asesores, Pablo Leiva , fuera condenado por lavado de activos en el marco de la Operación Trazador . Por el caso también fueron condenadas otras dos personas por delitos de narcotráfico.

En total, la policía incautó 142 kilos de pasta base, 124 kilos de cocaína, más de $ 3 millones y US$ 42.564 en efectivo. El dinero estaba en la casa de Leiva, padre de Lucio –también asesor de Gómez– quien fue liberado aunque la Fiscalía abrió una nueva causa para investigar la ruta del dinero.

"¿Está seguro que está diciendo la verdad?": el video del allanamiento a la casa de Pablo Leiva y la explicación que dio por los billetes apilados

Renunció a su cargo en el Partido Nacional Lucio Leiva, el asesor del edil Gómez, tras la condena a su padre por lavado de activos

Tras llegar de China el fin de semana y reunirse el sábado con el presidente del directorio Álvaro Delgado y con la Comisión de Asuntos Políticos el domingo, Gómez dio una conferencia de prensa este lunes en la que asumió el “error de gravedad” que cometió al “no ser precavido” a la hora de las contrataciones, pero aseguró que no pensaba renunciar porque le tenía “mucho para dar a Montevideo”.

Sus palabras fueron cuestionadas por diversos dirigentes, entre ellos los senadores Sebastián da Silva y Sergio Botana, que calificaron de “inaceptable” y “bochornoso” que reconociera que tenía a una persona contratada sin tareas (en referencia a Leiva padre), algo que –a su vez– molestó a los jóvenes blancos.

Previamente a pedir la reunión, en un mensaje enviado a la mesa de la juventud, el presidente de la comisión, Tomás Casaretto, planteó que había un sentir compartido de que “varios dirigentes” blancos no manejaron “de una forma sana para la situación y el partido las expresiones en medios públicos”.

“Algunos dirigentes queriendo cabecear demasiados micrófonos de forma innecesaria. No es bueno para el partido ni para esta situación, ni es justo para como se ha tratado en otras situaciones iguales o peores por parte de la dirigencia y de las comisiones que integran el partido”, dijo Casaretto de acuerdo con el audio al que accedió El Observador.

El joven dirigente planteó que lo tenía “bastante decepcionado” y consideró que si la juventud no manifestaba su sentir –aunque fuera de forma privada en la interna– no estaba “cumpliendo” con su rol.