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Romina Celeste vuelve a prisión tras ser imputada por pelea con funcionaria del INR durante reclusión en 2025

El hecho ocurrió cuando la exmilitante estaba presa cumpliendo su condena por idear una denuncia falsa contra el hoy presidente Yamandú Orsi

1 de octubre de 2026 10:51 hs
Romina Celeste

Romina Celeste

Foto: Leonardo Carreño.

La exmilitante del Partido Nacional, Romina Celeste Pappaso, fue imputada por desacato, agravio a la autoridad policial y dos delitos de lesiones personales por una pelea que mantuvo con una funcionaria cuando estaba presa en la Unidad N° 10 de Juan Soler, departamento de San José. La Justicia dictaminó que debía de cumplir cuatro meses de prisión preventiva, mientras que su defensa apeló a esta medida cautelar.

El caso ocurrió cuando Pappaso estuvo presa por varios delitos que incluyeron simulación de delito en modalidad de calumnia. Luego quedó libre tras reducir su pena por estudio. En agosto de 2024 había sido condenada a la pena de dos años de prisión por idear la denuncia falsa contra el por entonces candidato frenteamplista Yamandú Orsi, hoy presidente de la República.

En ese entonces había inventado que Orsi había agredido a otra mujer trans. Por la denuncia falsa al hoy presidente fue condenada por asociación para delinquir, simulación de delito en calidad de calumnia y difamación.

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Por otros casos agregados se la condenó por dos delitos de simulación de delito en calidad de calumnia, violencia privada, divulgación de imágenes de contenido íntimo, dos delitos de difamación, falsificación ideológica e instigación pública a cometer delitos.

En poco más de un año, la exblanca pasó por distintos centros del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), incluyendo la Unidad N° 10, por conflictos con otros reclusos y policías.

Sin embargo, Papasso salió en libertad noviembre de 2025 debido a que redujo su pena al estudiar la opción Derecho y así culminar la Secundaria. Ahora está nuevamente en un proceso judicial por el altercado que mantuvo en San José.

Celeste Papasso saltó a la fama cuando en marzo de 2023 acusó públicamente al por entonces senador blanco Gustavo Penadés de abuso sexual cuando tenía 13 años. Casi medio año después, Penadés fue imputado por más de 20 delitos de abuso sexual, explotación sexual de menores, violación, atentado violento al pudor, entre otros, tras la denuncia de varias víctimas.

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