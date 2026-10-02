Dos motos chocaron en el Centro de Montevideo durante la madrugada: semáforos de la zona ya están funcionando nuevamente

Durante la madrugada de este viernes dos motos chocaron en el Centro de Montevideo, en una zona donde no estaban funcionando los semáforos.

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El caso fue en la intersección entre las calles Ejido y Uruguay. El accidente provocó que uno de los motociclistas, un ciudadano cubano de 31 años, fuera trasladado al Sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE), informó Telemundo de Canal 12.

El otro lesionado fue un joven de 20 años que fue enviado a una mutualista privada, consignó este mismo medio. Según confirmaron desde la Intendencia de Montevideo, en varios cruces de la calle Ejido no estuvieron funcionando los semáforos. Ahora operan con normalidad.

Es por esto que en el lugar trabajaron inspectores de tránsito intentando ordenar el tráfico, además de que en la intersección del accidente la calle estuvo parcialmente cortada. Las esquinas afectadas fueron las intersecciones de Ejido con Galicia, La Paz, Cerro Largo, Paysandú y Uruguay, como también la esquina de Uruguay y Yaguarón.