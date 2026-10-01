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Exportaciones repuntan en setiembre y consiguen aumento de 1% en lo que va del año

La carne vacuna y la celulosa lideraron las ventas al exterior entre enero y setiembre

1 de octubre de 2026 17:24 hs
Exportaciones de bienes
Exportaciones de bienes Inés Guimaraens

Las exportaciones uruguayas terminaron setiembre con suba y lograron revertir el resultado negativo de los primeros ocho meses del año. Los principales productos colocados en el exterior fueron la carne vacuna, la celulosa y la soja aunque con desempeños dispares.

El Instituto Uruguay XXI informó este jueves que las ventas al exterior en setiembre -incluidas las de zonas francas- fueron por US$ 1.398 millones con un incremento interanual de 10%. A su vez, entre enero y setiembre llegaron a US$ 10.372 millones con una mínima variación positiva de 1%.

En el acumulado del año, la carne vacuna fue el principal producto exportado con US$ 2.015 millones y crecimiento de 2% respecto al mismo período de 2025. En segundo lugar quedó la celulosa con US$ 1.757 millones, pero con una baja de 0,3%, mientras que en el tercero quedó la soja con US$ 1.221 millones con una fuerte caída de 32%.

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Carnes: en la primera mitad de 2025 aumentaron en forma relevante los ingresos por exportaciones desde Uruguay.

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El informe explicó que la zafra estuvo marcada por una severa sequía en enero y febrero que derivó en una mala cosecha.

En el desglose por destinos, China ocupó el primer sitio con US$ 2.788 millones, pero con descenso interanual de 19%. Los dos productos principales fueron la soja y la celulosa que completaron los primeros nueve meses con desempeño negativo en la comparación interanual.

El segundo destino fue Brasil con compras por US$ 1.495 millones y aumento interanual de 5%. Las colocaciones más relevantes fueron de vehículos, productos lácteos y plásticos y sus manufacturas.

El podio lo completó la Unión Europea con US$ 1.349 millones y crecimiento de 9%. En este caso, las exportaciones más relevantes fueron de celulosa, carne vacuna y madera y subproductos de madera.

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