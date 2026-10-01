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El Banco de Seguros del Estado canceló su fiesta de fin de año por criterios de austeridad; en 2025 había gastado cerca de US$150 mil

El presidente del organismo, Marcos Otheguy, confirmó la cancelación del evento por cuestiones vinculadas a la "austeridad" y a el "uso responsable de los recursos públicos"; en 2025 se habían destinado más de $ 6,3 millones

1 de octubre de 2026 15:58 hs
Banco de Seguros del Estado
Banco de Seguros del Estado

El Banco de Seguros del Estado (BSE) comunicó internamente que este año no realizará su tradicional encuentro de fin de año. La decisión fue vinculada a las directrices de "austeridad" y "uso responsable de los recursos públicos", así como a la "sensibilidad pública sobre el destino de fondos de empresas y organismos estatales".

"Como organización pública, debemos actuar con especial responsabilidad en la evaluación de estos aspectos y en la protección de la reputación y credibilidad de nuestra Institución", sostiene el texto.

Consultado por la decisión, el presidente del BSE, Marcos Otheguy, confirmó a El Observador que se trata de un comunicado interno destinado a informar que el encuentro no se realizará este año.

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"Se realiza hace años, pero, por los argumentos que se exponen, decidimos no realizarla", expresó Otheguy, quien agregó que no haría más comentarios sobre el tema. La información había sido divulgada inicialmente por el semanario Búsqueda.

El antecedente de 2025

Según se puede observar en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), el año pasado, el BSE contrató un servicio para la realización de su evento de cierre de año. La Licitación Abreviada 21/2025, denominada "Evento BSE 2025", fue adjudicada en octubre de 2025 por un monto total de $ 6.358.640, aproximadamente US$150 mil.

La contratación incluyó un servicio integral de realización del evento, traslados en ómnibus y servicio de catering. El catering, contratado a Travel Food Limitada, tuvo un monto de $4.640.880, mientras que el servicio integral de realización del evento fue adjudicado por $1.376.160 y el traslado en ómnibus por $341.600.

La resolución de adjudicación fue emitida el 17 de octubre de 2025. Para la licitación se presentaron cinco proveedores.

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