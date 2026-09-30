La actividad económica registró una leve recuperación en julio

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este miércoles el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) correspondiente a julio de 2026, un indicador adelantado del Producto Interno Bruto (PIB).

Ese mes, el IMAE registró un crecimiento de 1,7 % frente a julio de 2025. En términos desestacionalizados, avanzó 0,2 % respecto a junio , mientras que la medición de tendencia-ciclo mostró una variación de 0,1 %.

El indicador había crecido en junio, luego de caídas en abril y mayo que adelantaron el descenso de la economía que confirmaron los datos de cuentas nacionales en el segundo trimestre.

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El IMAE es un indicador sintético que resume la evolución mensual de las distintas ramas de actividad de la economía y permite aproximarse a la trayectoria del PIB en el corto plazo. Su cálculo se basa en múltiples indicadores de oferta, ponderados según la participación de las distintas actividades económicas dentro del PIB.

El dato de julio muestra una leve mejora de la actividad, aunque todavía no alcanza para hablar de una recuperación firme.

En este sentido, el economista de Vixion Aldo Lema señaló que la recuperación registrada durante junio y julio estuvo mayoritariamente asociada al efecto calendario, debido a una mayor cantidad de días hábiles.

Según Lema, este factor ayudaría a explicar la posterior desaceleración de la actividad, con una recaída estimada para agosto, a la que se sumarían una menor cantidad de días hábiles y varios paros parciales y sectoriales.

Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene una proyección de crecimiento del 1,6 % para 2026 —ya recortada desde el 2,2 % inicial de la Rendición de Cuentas—, el consenso del mercado se ubica bastante más abajo.

Los analistas e instituciones que respondieron en setiembre a la Encuesta de Expectativas Económicas del BCU proyectan, en mediana, que la actividad se expandiría apenas 1 % en 2026, desde un 1,2 % estimado en la consulta de agosto.