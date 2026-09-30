Qué se sabe sobre el apuñalamiento en un vuelo rumbo a Israel que califican como un "intento de atentado terrorista"

Un vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos con destino a Israel fue desviado a Arabia Saudita este miércoles después de que un piloto apuñalara al otro y "aparentemente intentara estrellar el avión", según declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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El piloto fue arrestado y está siendo interrogado por las autoridades saudíes, informó Netanyahu.

Tanto el capitán como el primer oficial del avión resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, reportó la empresa propietaria del aeropuerto de Arabia Saudita.

"Todos los pasajeros gritaban": un avión rumbo a Israel es desviado a Arabia Saudita tras una presunta pelea entre pilotos

Netanyahu recibió a pasajeros del vuelo de Flydubai que aterrizaron en Israel: el presidente dijo que uno de los pilotos intentó "estrellar el avión"

El piloto víctima del ataque fue luego identificado por funcionarios israelíes como Smit Machchhar, ciudadano indio.

Por su parte, la aerolínea Flydubai confirmó que todos los pasajeros se encuentran a salvo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el incidente como un "intento de atentado terrorista yihadista".

La BBC aún no ha recibido declaraciones oficiales de la policía ni de los servicios de emergencia ni de los investigadores sobre el posible móvil del ataque.

Esto es lo que sabemos.

¿Qué pasó con el vuelo?

El vuelo FZ1073 de Flydubai despegó del Aeropuerto Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a las 03:05 GMT (07:05 hora local) con destino al Aeropuerto Ben-Gurion, en la ciudad israelí de Tel Aviv.

El vuelo transportaba al menos a 150 personas y, según Netanyahu, "casi todos" los pasajeros eran israelíes.

Los datos del sitio Flightrader24 muestran un rápido descenso del avión sobre Arabia Saudita aproximadamente dos horas y media después del despegue.

El avión perdió una altura de más de 17.000 pies (5.000 m) en menos de dos minutos, alrededor de las 05:21 GMT.

Minutos después, el avión emitió una señal con el código de emergencia 7700, antes de cambiarla al código 7500 para informar de un secuestro.

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A las 05:40, el avión, que había entrado brevemente en el espacio aéreo jordano, volvió a entrar en Arabia Saudita, donde posteriormente inició su descenso manual para aterrizar.

Menos de una hora después, el avión volvió a emitir el código 7700.

Los primeros informes de los medios locales citaron a funcionarios israelíes que afirmaban que se había producido una pelea entre dos pilotos.

Sin embargo, en declaraciones hechas tras el incidente, Netanyahu confirmó informes posteriores que indicaban que un piloto había apuñalado al otro antes de "aparentemente intentar estrellar" el avión.

Según relató, un pasajero israelí le contó que "el avión giró y comenzó a descender" antes de que dicha persona y un miembro de la tripulación irrumpieran en la cabina y controlaran al "piloto que había perpetrado el apuñalamiento".

Según los datos de localización, el avión fue desviado al aeropuerto de Tabuk, en el noreste de Arabia Saudita, y aterrizó a las 06:58.

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¿Qué han dicho los pasajeros?

El pasajero Yaniv Hayun, a quien Netanyahu posteriormente saludó y describió como un héroe, declaró en un video difundido por la oficina del primer ministro que él y otros pasajeros intentaron abrir la puerta de la cabina, pero que el piloto apuñalado se encontraba muy cerca de ella.

Antes de que el piloto se desplomara, el hombre herido logró abrir la puerta, aseguró Hayun.

Según su relato, en el interior de la cabina, el atacante estaba "intentando destruir los instrumentos para inutilizar el avión".

A continuación, Hayun describió cómo inmovilizó al atacante con una llave de estrangulamiento y lo sacó de la cabina antes de que otros pasajeros ayudaran a sujetarlo.

Añadió que "tomó los controles" del avión, explicándole a Netanyahu que supo cómo hacerlo porque ve la serie documental canadiense "Investigación de accidentes aéreos".

"El avión empezó a estabilizarse un poco más y entonces [otro] piloto me dijo que tomaría el control desde ese momento".

Reuters Yaniv Hayun fue recibido con júbilo al llegar al aeropuerto de Tel Aviv.

Zvika Meness, otro pasajero, declaró a la emisora pública israelí Kan News que él y otros pasajeros ataron al atacante "con sus propias correas de plástico y con los cables de audífonos".

"Aquí hay niños y familias que han pasado por un suceso muy grave y altamente traumático", añadió.

Yasmin Abukasis declaró a la agencia Reuters que su hija, que viajaba en el vuelo, le contó que un hombre armado con un cuchillo había obligado a uno de los pilotos a tirarse al suelo, y que había sangre por todas partes.

"El avión empezó a perder el control. Entonces toda la gente gritaba, pensaban que iban a caer", declaró Abukasis a la agencia AP.

Desde el aeropuerto Ben Gurion, declaró que su hija la llamó para decirle que había oído gritos mientras un piloto pedía ayuda y añadió que otros dos pilotos tomaron el control del avión mientras los demás pasajeros corrían hacia un hombre que portaba un cuchillo.

Reuters Muchas familias esperaban a sus seres queridos en el aeropuerto Ben Gurion.

Almog Itali, quien también viajaba a bordo del vuelo, declaró a los medios que uno de los pilotos que aterrizó la aeronave era británico. El otro piloto era europeo, añadió Itali, aunque no especificó su nacionalidad.

Una pasajera describió el momento "muy estresante" en que la gente se dio cuenta de que el avión estaba descendiendo. "Entendimos que los pilotos perdieron el control", declaró al periódico israelí Israel Hayom.

"Aquí hay gente con las camisas cubiertas de sangre", dijo, y añadió: "Ahora estamos bien y queremos volver a casa".

¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora?

Poco después del incidente, las fuerzas aéreas israelíes y saudíes desplegaron aviones de combate, mientras que Netanyahu mantuvo consultas urgentes.

En declaraciones posteriores el miércoles, Netanyahu calificó la situación de "incidente de seguridad muy grave".

Añadió que las fuerzas de seguridad israelíes están "manteniendo un contacto estrecho con las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad continua de los pasajeros".

"Rindo homenaje a estos héroes que demostraron una extraordinaria capacidad de adaptación y valentía", añadió. "Salvaron muchas vidas y evitaron una gran catástrofe".

X/Netanyahu El primer ministro Benjamin Netanyahu compartió imágenes de su saludo a Yaniv Hayun.

Por su parte, la aerolínea Flydubai declaró que "se produjo un altercado en la cabina de mando" y que el vuelo fue "asegurado con éxito por la tripulación de Flydubai que se encontraba de servicio a bordo, quienes desviaron y aterrizaron la aeronave de forma segura en el aeropuerto de Tabuk".

La compañía informó que se enviaron dos aviones de reemplazo a Tabuk para dar relevo a los pasajeros y la tripulación, y que el incidente no tuvo ningún impacto en las demás operaciones programadas.

El vuelo de repatriación con pasajeros a bordo partió de Tabuk a las 17:40 hora local (14:40 GMT) y llegó a Tel Aviv alrededor de las 18:40 hora local (15:40 GMT).

El portavoz añadió: "Nuestra prioridad inmediata es garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los pasajeros y miembros de la tripulación involucrados en este incidente, así como apoyar la investigación oficial".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC