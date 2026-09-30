Pasajeros del vuelo que debió aterrizar de emergencia ya se encuentran en Israel: la mayoría son de este país

Los 174 pasajeros del avión que tuvo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, entre ellos 166 israelíes, se encuentran sanos y salvos , y pudieron regresar durante la tarde a Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó a los pasajeros de "héroes" que han permitido "salvar numerosas vidas" y evitar una catástrofe . Más tarde acudió al aeropuerto para recibirlos.

En un video de su oficina, se ve al primer mandatario abrazando a un hombre que fue presentado como uno de los pasajeros que logró entrar en la cabina . En las imágenes, el hombre se disculpa por saludar al primer ministro con una camiseta todavía manchada de la sangre, según él, del copiloto reducido. " Desafortunadamente no logramos matarlo , pero le tomará un tiempo recuperarse", afirmó.

El primer ministro afirmó estar "en contacto constante con las autoridades" sauditas, que actualmente interrogan al sospechoso. Netanyahu , acusó este miércoles a uno de los pilotos de un vuelo de Fly Dubai con destino a Tel Aviv de haber intentado "estrellar el avión" y matar a los pasajeros -casi todos israelíes- lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

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"Todos los pasajeros gritaban": un avión rumbo a Israel es desviado a Arabia Saudita tras una presunta pelea entre pilotos

En un comunicado, la compañía de Emiratos Árabes Unidos instó "a todas las partes a abstenerse de hacer especulaciones prematuras " porque por el momento "se desconocen las razones" de lo sucedido. Algunos pasajeros han descrito un violento altercado en la cabina y una repentina pérdida de altitud antes de que algunos viajeros lograran reducir a uno de los pilotos.

#ALERTA | Tras el aterrizaje de emergencia en Tabuk, el vuelo de reemplazo de Flydubai aterrizó a salvo en el Aeropuerto Ben Gurion. Los pasajeros fueron trasladados a Tel Aviv bajo estrictos protocolos de seguridad e investigación.

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Intento de ataque "yihadista"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, denunció un "intento de ataque terrorista yihadista", sin decir en qué se basa para afirmarlo. Ni la compañía aérea ni Arabia Saudita lo han corroborado.

"Estábamos a punto de estrellarnos" y se evitó "sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron", afirmó una pasajera desde el aeropuerto de Tabuk (suroeste del reino) donde el avión aterrizó.

"También había un médico que hizo primeros auxilios, y gente que los atendió a ambos. Aparte del piloto, no hubo heridos, pero el mayor miedo era estrellarnos, que es exactamente lo que intentaba hacer", agregó.

Según esta pasajera, otros dos pilotos, que viajaban en el vuelo como pasajeros, tomaron el mando del avión durante el aterrizaje. En un vídeo difundido por el medio israelí Ynet, un pasajero se graba con la cabeza ensangrentada, pide ayuda y avisa de que van a aterrizar en Arabia Saudita, país con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas. "Estamos aquí durante un ataque en el avión. Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar", dice el hombre en hebreo.

"Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Estamos a punto de aterrizar en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Una zona desconocida. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto", agrega, e insiste: "necesitamos ayuda".

"Se oyeron gritos en el avión. Después de abrir la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo", declaró una pasajera del vuelo en un mensaje escrito transmitido a la televisión israelí.

El avión "comenzó a bajar a toda velocidad, era aterrador", describió otro pasajera a la misma cadena. "Creímos que no saldríamos vivos", añadió.

Según los datos del sitio Flightradar, el aparato perdió bruscamente altitud durante el vuelo, pasando de cerca de 34.000 pies a a menos de 17.000 pies en un minuto. Fue como "si tuviéramos una gran turbulencia pero no había turbulencias", declaró un pasajero. Para él fue como una "montaña rusa".

La señal de socorro se activó y el ejército israelí hizo despegar aviones de combate, al pensar que podría tratarse de un secuestro por parte de piratas aéreos. Pronto se descartó la hipótesis, según las cadenas de televisión israelíes 12 y KAN.