Así son los helicópteros Black Hawk de EE.UU. que sumará Argentina

El Ejército Argentino se prepara para concretar una de las incorporaciones más trascendentales de su historia reciente en materia de aviación militar. A finales de este año, la fuerza recibirá sus primeros helicópteros medianos de transporte táctico UH-60L Black Hawk procedentes de Estados Unidos , una adquisición valorada en 28 millones de dólares que busca renovar de raíz sus capacidades operacionales.

La confirmación de este proceso de modernización, detallada por el ministro de Defensa de la Nación, Teniente General Carlos Presti, en un artículo publicado por el portal especializado Zona Militar, representa un salto cualitativo sin precedentes para la Dirección de Aviación del Ejército. La llegada de estas aeronaves no solo reemplazará material obsoleto, sino que redefinirá el estándar de supervivencia y proyección de las tropas en el terreno.

Este hito se suma a otros movimientos estratégicos recientes en la región, como el arribo a la provincia de Córdoba de la segunda tanda de cazas supersónicos F-16 para la Fuerza Aérea Argentina, consolidando un fuerte impulso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas durante el mes de septiembre de 2026.

Los helicópteros UH-60 Black Hawk participan en los operativos de búqueda y rescate.

Donald Trump amenaza ante la ONU con usar "poderío militar" en América Latina y dijo que el régimen en Cuba "caerá"

Una granizada dañó viviendas y autos en Argentina: un vecino pesó una piedra de hielo de más de medio kilo

El Sikorsky UH-60L Black Hawk es un helicóptero utilitario de carga media, bimotor y con rotor de cuatro palas, ampliamente probado en escenarios de combate global. Su diseño combina robustez estructural con una notable agilidad táctica.

A continuación, se detallan sus principales características técnicas:

Motor: Equipado con dos turboejes General Electric T700-GE-701C, capaces de entregar una potencia de 1.940 HP cada uno, optimizados para operar en condiciones extremas de altura y temperatura.

Equipado con dos turboejes General Electric T700-GE-701C, capaces de entregar una potencia de 1.940 HP cada uno, optimizados para operar en condiciones extremas de altura y temperatura. Blindaje: Estructura con tolerancia balística diseñada para resistir impactos de proyectiles de hasta 23 mm, junto con asientos con absorción de impactos para proteger a la tripulación.

Estructura con tolerancia balística diseñada para resistir impactos de proyectiles de hasta 23 mm, junto con asientos con absorción de impactos para proteger a la tripulación. Armamento: Capacidad para montar ametralladoras laterales de calibre 7,62 mm o 12,7 mm (.50) en las ventanas de la cabina, además de la opción de incorporar soportes alares externos (ESSS) para misiles o cohetes.

Capacidad para montar ametralladoras laterales de calibre 7,62 mm o 12,7 mm (.50) en las ventanas de la cabina, además de la opción de incorporar soportes alares externos (ESSS) para misiles o cohetes. Capacidad: Puede transportar una escuadra de asalto de hasta 11 soldados completamente equipados, o una carga interna de 1.170 kg. En operaciones de carga externa mediante gancho de carga, puede elevar hasta 4.080 kg.

Puede transportar una escuadra de asalto de hasta 11 soldados completamente equipados, o una carga interna de 1.170 kg. En operaciones de carga externa mediante gancho de carga, puede elevar hasta 4.080 kg. Velocidad y alcance: Alcanza una velocidad máxima operativa de 294 km/h y una velocidad de crucero de 238 km/h. Posee un alcance operativo de aproximadamente 592 km, ampliable hasta los 2.220 km mediante tanques auxiliares.

Así se vería el Stealth Black Hawk

Equipamiento especial y sistemas de supervivencia

Las unidades destinadas a la Argentina contarán con una configuración tecnológica de última generación para misiones de alta complejidad. El paquete incluye sistemas de navegación digital integrados con dos pantallas Garmin GTN 750 y un sistema de referencia de actitud y rumbo (AHRS).

Para las operaciones de rescate y despliegue rápido, las aeronaves estarán provistas de un guinche de rescate externo y el sistema FRIES (Fast Rope Insertion Extraction System), que permite la inserción y extracción de comandos mediante cuerdas rápidas en zonas de difícil acceso donde el helicóptero no puede aterrizar.

En términos de supervivencia, el equipamiento incluye un avanzado sistema integrado de autoprotección compuesto por alerta de radar AN/APR-39C(V)1, alerta láser AN/AVR-2B(V)1, alerta de misiles AN/AAR-57(V)3 y un sistema de reducción de firma infrarroja HIRSS.

El propósito estratégico de la adquisición

La incorporación de los Black Hawk responde a la necesidad de recuperar la capacidad de transporte táctico mediano y apoyo a operaciones especiales del Ejército Argentino. Tras décadas de desgaste de la flota de helicópteros UH-1H, esta adquisición dota a la fuerza de un vector moderno y disuasivo.

El objetivo a mediano plazo de la administración argentina es estandarizar y ampliar esta flota para garantizar la cobertura logística, la asistencia humanitaria ante catástrofes naturales y el despliegue rápido de tropas de élite en cualquier punto del territorio nacional.