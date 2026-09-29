"Señor, lo van a embromar": el relato del taxista que evitó que estafaran $ 250 mil a un hombre de 97 años

Un hombre de 97 años subió al taxi en Sayago “muy apresurado”, nervioso y rezongando. Le pidió al conductor, Alejandro Sánchez , que lo llevara a un local de cobranzas y lo esperara. El trabajador le preguntó cuánto podía demorar y la respuesta del anciano cambió el rumbo del viaje: tenía que retirar $ 250.000 porque le habían dicho por teléfono que su hijo estaba detenido por un accidente de tránsito .

“ La primera vez que me pasa ”, contó Sánchez a El Observador. El viaje había llegado a través de la radio del taxi y él era el móvil más próximo. Al principio, el pedido de ir al local de cobranzas le pareció normal, pero cuando el pasajero explicó para qué necesitaba el dinero que empezó a sospechar.

Según le relató el nonagenario, un supuesto abogado lo había llamado para decirle que su hijo estaba detenido en un juzgado e incomunicado por un accidente de tránsito. Necesitaba la plata para "comenzar los trámites" y también le habían indicado que no intentara comunicarse con su hijo. “ Me dijeron que no lo llamara bajo ningún concepto ”, repetía el pasajero, de 97 años.

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Sánchez reconoció en el relato “ el famoso cuento del tío ”. Intentó convencer al hombre de que comprobara lo que le habían dicho. “ Señor, lo van a embromar. Es mucho dinero ”, le advirtió. Pero el pasajero insistía en ir a retirar la plata. Le habían dicho, además, que volverían a llamarlo en una hora para que un supuesto secretario del abogado pasara a buscarla.

“No me convenció, le volví a insistir que no era así”, contó el taxista. Al ver que el hombre seguía decidido, tomó otra dirección: “Bajo la persistencia de que quería un local de cobranza, decidí llevarlo a la Seccional 8ª”.

Entró con el taxi por el garaje de la dependencia. Un policía que estaba barriendo el patio le indicó que allí no podía estacionar, pero Sánchez le explicó la situación mientras el pasajero seguía insistiendo en que quería ir al local de cobranzas.

Los policías asistieron al hombre y una funcionaria le pidió al taxista sus datos. “El señor no vino solo, lo trajiste vos”, dijo la uniformada. Sánchez dio su cédula, dirección, teléfono y número de móvil antes de retirarse. “Dejé que siguiera el trámite de la Policía, que ellos saben lo que tienen que hacer, y me retiré”, señaló.

Según la publicación de Taxi 141 que dio a conocer el caso, la intervención evitó que el pasajero perdiera $ 250.000. Sánchez pidió preservar los datos que pudieran permitir identificarlo. Al recordar su desesperación, reflexionó que el hombre quizá habría confiado incluso en alguien que se ofreciera a llevarle el dinero al supuesto abogado. “No tuve ni tengo esa maldad”, dijo.

Las recomendaciones de la Policía para prevenir estafas

Ante una llamada como la que recibió el pasajero de Sánchez, la Policía recomienda comprobar la información con un familiar y verificar quién está del otro lado antes de entregar dinero o proporcionar datos personales. Si la persona que llama asegura que un familiar está detenido o incomunicado, es importante intentar contactarlo por otra vía.

Las autoridades también aconsejan desconfiar de enlaces enviados por desconocidos y de mensajes de personas que dicen ser familiares o amigos, ya que pueden utilizarse para obtener contraseñas o acceder a cuentas bancarias. Recuerdan, además, que los bancos nunca solicitan datos personales mediante enlaces o mensajes de WhatsApp. Ante una sospecha de estafa, la recomendación es llamar al 911.

Verificá, el servicio de Interior para consultar por posibles estafas

El Ministerio del Interior cuenta con Verificá, un servicio para consultar si una información recibida puede ser falsa o formar parte de un intento de estafa. Las consultas pueden enviarse al 098 111 911, al correo [email protected] o a las redes sociales oficiales de la herramienta. Según informó Interior al presentarlo, el servicio funciona las 24 horas y su equipo consulta a fuentes oficiales, como bancos u organismos públicos, para corroborar los datos.

Verificá es un canal de consulta, no de denuncia. Quienes necesiten denunciar un hecho pueden comunicarse con el 911, usar la aplicación Emergencias 911 o acudir a una seccional policial.