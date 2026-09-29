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Comienza la era post Lionel Messi en la selección Argentina: el posible once de Scaloni para el primer amistoso

La selección Argentina juega su primer amistoso de los tres en vísperas de la despedida de Lionel Messi el próximo 6 de octubre en el Monumental

29 de septiembre de 2026 10:22 hs
Selección Argentina
@Argentina

La selección Argentina empieza una nueva era en su historia ya que se despide Lionel Messi del combinado albiceleste el próximo 6 de octubre frente a Benín, pero antes jugará dos amistosos en esta fecha FIFA y Lionel Scaloni ya tiene en mente un posible once sin el crack del Inter Miami.

Argentina se mide ante Bolivia el próximo miércoles 20 de setiembre a las 21:00 en Córdoba y posteriormente jugará ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también a la hora 21, y Lionel Messi tendrá su despedida ante Benín el martes 6 de octubre a las 20:00 horas. Los dos últimos encuentros se jugarán en el estadio Monumental.

El once que piensa Lionel Scaloni y la única duda que mantiene

La práctica inició con un diálogo entre Scaloni con Claudio "Chiqui" Tapia, que conversaron en el campo de juego antes del comienzo de las actividades. El grupo inicialmente se dividió en dos, con varios referentes apartados realizando un juego más distendido con la presencia de Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Julián Álvarez y Exequiel Palacios.

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Permanecieron en el gimnasio realizando bicicleta fija aquellos que arribaron con lesiones preexistentes o en plena recuperación, como es el caso de Nicolás Tagliafico y Thiago Almada.

Comienza la era post Lionel Messi en la selecci&oacute;n Argentina

Comienza la era post Lionel Messi en la selección Argentina

Dos futbolistas de los convocados tuvieron actividad este fin de semana que fueron el defensor Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Leonel Flores (Boca Juniors).

Para el encuentro contra Bolivia, Scaloni todavía no lo confirmó pero uno de los posibles 11 que tiene en mente es con: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

La otra duda surge entre Valentín Barco o Franco Mastantuono y modificar el esquema táctico. Este sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Franco Mastantuono, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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