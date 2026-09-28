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Diego Forlán recupera una variante: Agustín Canobbio cumplió su pena por la sanción en el Mundial 2026 y asoma en la agenda celeste de noviembre

El extremo uruguayo de Fluminense había sido reservado para esta fecha FIFA, pero finalmente el entrenador lo dejó fuera de los convocados por la suspensión del máximo organismo del fútbol

28 de septiembre de 2026 16:02 hs
Agustín Canobbio de Uruguay ante Salem Al-Dawsari de Arabia Saudita por el Mundial 2026

Agustín Canobbio de Uruguay ante Salem Al-Dawsari de Arabia Saudita por el Mundial 2026

FOTO: AFP

La tarjeta roja directa recibida ante España durante el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 le significó a Agustín Canobbio una suspensión de dos partidos oficiales por parte del Tribunal Disciplinario de la FIFA. A raíz de esta sanción, ratificada semanas atrás por fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a Referí, el director técnico Diego Forlán resolvió no incluir al extremo en la convocatoria para la gira internacional de setiembre-octubre frente a Japón, Corea del Sur e India.

Agustín Canobbio quedó habilitado para jugar con la selección uruguaya

El escenario cambió favorablemente este lunes para Agustín Canobbio. Con la contundente victoria de Uruguay por 4-1 sobre Corea del Sur en Seúl, la selección completó el segundo encuentro oficial correspondiente al castigo del futbolista de Fluminense, dando por cumplida la totalidad de la pena impuesta por la FIFA.

De esta manera, Canobbio purgó su sanción y quedó reglamentariamente pronto para volver a ser considerado por Diego Forlán.

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Su eventual retorno a la citación celeste podrá concretarse en la próxima ventana internacional de la fecha FIFA de noviembre, programada para disputarse entre el 9 y el 17 de ese mes.

Con la sanción saldada, el extremo vuelve a figurar en el abanico de opciones ofensivas para consolidar la idea táctica del cuerpo técnico de cara a los compromisos que se avecinan en el calendario del combinado nacional.

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