Diego Forlán recupera una variante: Agustín Canobbio cumplió su pena por la sanción en el Mundial 2026 y asoma en la agenda celeste de noviembre

Agustín Canobbio de Uruguay ante Salem Al-Dawsari de Arabia Saudita por el Mundial 2026

La tarjeta roja directa recibida ante España durante el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 le significó a Agustín Canobbio una suspensión de dos partidos oficiales por parte del Tribunal Disciplinario de la FIFA. A raíz de esta sanción, ratificada semanas atrás por fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a Referí, el director técnico Diego Forlán resolvió no incluir al extremo en la convocatoria para la gira internacional de setiembre-octubre frente a Japón, Corea del Sur e India.

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El extremo de Fluminense, quien se prepara para jugar las semifinales ante Palmeiras en las jornadas del 14 y 21 de octubre próximos, había sido reservado, pero no quedó en la lista de convocados por la decisión del entrenador celeste, ya que solo hubiera podido enfrentar a India.

Agustín Canobbio quedó habilitado para jugar con la selección uruguaya El escenario cambió favorablemente este lunes para Agustín Canobbio. Con la contundente victoria de Uruguay por 4-1 sobre Corea del Sur en Seúl, la selección completó el segundo encuentro oficial correspondiente al castigo del futbolista de Fluminense, dando por cumplida la totalidad de la pena impuesta por la FIFA.

De esta manera, Canobbio purgó su sanción y quedó reglamentariamente pronto para volver a ser considerado por Diego Forlán.