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Orsi recibió delegación de la OCDE en medio de cumbre que realizará el organismo en Uruguay sobre innovación inclusiva e IA

Jerarcas del organismo internacional ya se habían reunido este lunes con el ministro de Economía y con el canciller de la República

28 de septiembre de 2026 14:29 hs
Yamandú Orsi recibe a delegación de la OCDE

Yamandú Orsi recibe a delegación de la OCDE

Foto: FocoUy / Gastón Britos
Yamandú Orsi recibe a delegación de la OCDE

Yamandú Orsi recibe a delegación de la OCDE

Foto: FocoUy / Gastón Britos

El presidente de la República Yamandú Orsi recibió a una delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) este lunes en la residencia de Suárez y Reyes, en la previa de una cumbre que organizará la institución internacional en Uruguay el martes, cuyos temas centrales son la innovación inclusiva y la revolución de la inteligencia artificial (IA).

Entre otros jerarcas, el presidente recibió al secretario general de la OCDE Mathias Cormann. Este mandatario ya había reunido este lunes con el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone y el canciller de la República Mario Lubetkin. Según la cartera de Economía, durante este encuentro conversaron sobre el vínculo de Uruguay con la organización, como también sobre la cooperación, inversión y desarrollo.

El ministro Oddone ya había anunciado la visita de este organismo, como también de autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, entre otros.

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El próximo martes se desarrollará la 11.ª Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE en el anexo a la Torre Ejecutiva. De la apertura del evento participarán Oddone, el secretario general de la OCDE Cormann y la vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID Anabel González.

La cumbre contará con un módulos sobre la IA referidos a la productividad, la innovación y competitividad, entre otras cuestiones. De este encuentro participarán autoridades del gobierno uruguayo, de gobiernos extranjeros y de jerarcas de organismos internacionales.

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