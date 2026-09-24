Gerardo Zambrano y su cruda visión de la presidencia de Orsi: "Hay una falta de visión global de estadista para manejar un país"

En una entrevista concedida al programa Café y Negocios del canal de streaming de El Observador, el consignatario de ganado Gerardo Zambrano realizó un balance crítico sobre la gestión actual y las perspectivas de cara al futuro. El empresario sostuvo que el sistema político uruguayo padece una desconexión entre el diagnóstico de los problemas y la ejecución de medidas efectivas.

"Acá lo que está pasando es que hay muchos diagnósticos en todo el gobierno. El país está caro y eso lo sabemos todos, pero lo que hay que hacer es tener soluciones a los problemas que ya están identificados", afirmó Zambrano durante su participación en el ciclo.

Al ser consultado sobre el presidente Yamandú Orsi, Zambrano optó por separar la valoración personal de la capacidad técnica para el ejercicio de la Presidencia. "Orsi me parece un gran tipo, sano, no podría desconfiar de nada. La verdad que hasta le tengo simpatía. Creo que ha hecho una muy buena intendencia en Canelones, pero quizás gobernar un país sea distinto”, señaló.

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“Me pasa un poco lo mismo (con Orsi) que con Fratti en cuanto al liderazgo y al conocimiento que pueda tener sobre todos los temas, más allá de los que está acostumbrado a manejar. Esa es mi impresión. A sus errores cuando habla no les doy relevancia, porque la verdad que él es así, lo conozco así, y en ese aspecto marca su honestidad”, agregó.

El empresario fue más allá y admitió que en Orsi percibe una falta de preparación para el cargo: "Si le preguntás, él mismo es tan honesto que te va a decir que sí. Creo que hay una falta de visión global de estadista para manejar un país", sentenció.

Asimismo, Zambrano expresó su preocupación por la interna de la coalición de izquierda, calificándola como un esquema "complicado" debido a la diversidad ideológica. En este sentido, cuestionó la presencia de figuras como Juan Castillo en el Ministerio de Trabajo, argumentando que su perfil sindicalista y comunista dificulta la ecuanimidad necesaria para mediar en conflictos como el que afectó al puerto de Montevideo. "Es un gobierno dividido y quebrado entre dos sectores mayoritarios", apuntó.

Consultado específicamente sobre la labor del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, Zambrano fue categórico: “La verdad que Fratti es un personaje muy especial. Como 'canario' que él mismo se dice, quizás no tenga la preparación para manejar un ministerio que es complejo. Él conoce a los productores porque tiene campo, es de Cerro Largo, pero no es lo mismo conocer el campo que conocer un ministerio de esa envergadura, donde hay muchos y diversos temas: sanitarios, de funcionamiento, de presupuesto… Me gustaría que hubiera alguna persona más preparada empresarialmente, que maneje el ministerio como una empresa”.

El análisis económico y el rol de Oddone

Sobre la figura del ministro de Economía, Gabriel Oddone, Zambrano reconoció su capacidad técnica, aunque cuestionó el margen de maniobra que posee dentro del Poder Ejecutivo. "El loco está tratando de parar todos los desastres que le proponen los otros. Tiene que hacer un equilibrio muy fino", analizó.

El consignatario también se mostró escéptico respecto a las proyecciones de crecimiento económico del 1,6% manejadas por el equipo económico. Según Zambrano, si el país gasta en base a una expectativa de crecimiento que no se materializa, Uruguay corre el riesgo de profundizar su endeudamiento, una situación que considera insostenible dada la falta de inversión privada significativa.

Uruguay como refugio de capitales y la amenaza de Paraguay

A pesar de las críticas, Zambrano destacó que el país mantiene un activo fundamental: la estabilidad jurídica y económica. "En un mundo convulsionado, Uruguay sigue siendo un refugio de capitales. Eso es lo que nos hace atractivos", explicó. No obstante, advirtió que estas inversiones no son suficientes para "mover la aguja" del Producto Interno Bruto (PIB).

"Las inversiones no vienen porque no están las condiciones dadas. Hoy, lo que se está haciendo es a sacrificio del Estado mediante beneficios fiscales de la COMAP. Si no se soluciona el problema del costo de la energía y no se incentiva el riego, es inviable", enfatizó.

Finalmente, comparó la situación local con el crecimiento de Paraguay, país que se ha convertido en un competidor directo. "Allá producir es mucho más barato. Tienen la cabeza puesta en el desarrollo, con energía barata e impuestos bajos. Uruguay necesita una estrategia clara si quiere seguir siendo competitivo en un mundo convulsionado", concluyó el empresario.

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