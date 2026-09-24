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Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 23 de setiembre

Los números ganadores y pozo estimado para el próximo sorteo del domingo 27.

24 de septiembre de 2026 8:02 hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 23 de setiembre de 2026 volvió a quedar vacante en el pozo de Oro, mientras que en Plata y Revancha hubo un ganador para cada categoría.

Resultados del 5 de Oro del miércoles 23 de setiembre

Sorteo 5 de Oro

Los números sorteados fueron 14, 16, 32, 40, 46 mientras que la bolilla extra fue la 08.

  • Pozo de Oro: sin ganadores | Vacante: $ 80.779.769
  • Pozo de Plata: un ganador | Acierto por $ 1.033.557

Sorteo Revancha

Los números del sorteo Revancha fueron 01, 20, 27, 29 y 42

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  • Pozo Revancha: un acierto | Premio: $ 15.073.696

Resultados del Pozo de Oro

  • 14
  • 16
  • 32
  • 40
  • 46
  • Bolilla extra: 08

Resultados del Pozo Revancha

  • 01
  • 20
  • 27
  • 29
  • 42

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 27 de septiembre y tendrá $102 millones en juego.

  • Pozo 5 de Oro: $ 93.600.000
  • Pozo Revancha: $ 8.400.000
  • Total: $ 102.000.000

El sorteo se realizará a las 22:00 hrs.

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