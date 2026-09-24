Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 23 de setiembre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 23 de setiembre de 2026 volvió a quedar vacante en el pozo de Oro, mientras que en Plata y Revancha hubo un ganador para cada categoría.
Resultados del 5 de Oro del miércoles 23 de setiembre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 14, 16, 32, 40, 46 mientras que la bolilla extra fue la 08.
- Pozo de Oro: sin ganadores | Vacante: $ 80.779.769
- Pozo de Plata: un ganador | Acierto por $ 1.033.557
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 01, 20, 27, 29 y 42
- Pozo Revancha: un acierto | Premio: $ 15.073.696
Resultados del Pozo de Oro
- 14
- 16
- 32
- 40
- 46
- Bolilla extra: 08
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 27 de septiembre y tendrá $102 millones en juego.
- Pozo 5 de Oro: $ 93.600.000
- Pozo Revancha: $ 8.400.000
- Total: $ 102.000.000
El sorteo se realizará a las 22:00 hrs.