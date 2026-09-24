Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 23 de setiembre

El sorteo del 5 de Oro del miércoles 23 de setiembre de 2026 volvió a quedar vacante en el pozo de Oro , mientras que en Plata y Revancha hubo un ganador para cada categoría.

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Los números sorteados fueron 14, 16, 32, 40, 46 mientras que la bolilla extra fue la 08.

Los números del sorteo Revancha fueron 01, 20, 27, 29 y 42

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Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 27 de septiembre y tendrá $102 millones en juego.

Pozo 5 de Oro: $ 93.600.000

Pozo Revancha: $ 8.400.000

Total: $ 102.000.000

El sorteo se realizará a las 22:00 hrs.