Programa Ibirapitá: quiénes pueden acceder a celular gratis, plan móvil bonificado y cuáles son los requisitos

El Programa Ibirapitá permite a personas mayores acceder a herramientas para su inclusión digital, entre ellas espacios de aprendizaje y participación presenciales y virtuales. Además, quienes cumplen determinados requisitos pueden acceder a un celular y al Plan Móvil Ibirapitá de Antel .

Según la información actualizada por el Banco de Previsión Social (BPS) , pueden acceder al Plan Móvil las personas mayores de 65 años , residentes en Uruguay, que no estén en actividad y perciban una jubilación, pensión vejez, pensión sobrevivencia o subsidio de asistencia a la vejez.

Otro de los requisitos es económico: el ingreso mensual no puede superar los $49.416, equivalentes a ocho Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) .

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El beneficio no está limitado a las personas jubiladas por el BPS. El organismo establece que los jubilados de otras cajas o servicios de retiro también pueden acceder al dispositivo y al Plan Móvil , siempre que cumplan con los requisitos exigidos.

En el caso de los pensionistas, existe una diferencia según la prestación que reciban. El BPS señala que pueden acceder al celular quienes cobran una pensión por vejez o una pensión por sobrevivencia. Los titulares de otros tipos de pensiones no acceden al dispositivo.

El programa, además, ofrece contenidos dirigidos a las personas mayores y actividades de la Comunidad Ibirapitá, con instancias de aprendizaje y participación tanto presenciales como virtuales.

¿Qué pasa si ya tengo una tablet Ibirapitá?

Quienes recibieron anteriormente una tablet del Programa Ibirapitá también pueden solicitar un celular si actualmente cumplen con los requisitos establecidos.

El proceso comenzó en febrero de 2025 y supone la renovación de las tablets originales por nuevos celulares, bajo las mismas condiciones y beneficios vigentes actualmente.

En tanto, quienes todavía utilizan una tablet Ibirapitá con chip de los modelos M800 o A81F reciben automáticamente los beneficios del plan. También pueden acceder a una bonificación de recarga de $200 por 15 GB, con una vigencia de 30 días.

¿Cómo saber si me corresponde el celular de Ibirapitá?

Las personas interesadas pueden consultar si cumplen las condiciones para recibir el celular o acceder al Plan Móvil a través de los sitios del BPS y de Ibirapitá, mediante WhatsApp al 098 00 19 97 o por teléfono al 0800 1764.

La gestión del beneficio se realiza con agenda previa en los locales de Antel de todo el país. Además, el BPS aclara que no existe un plazo límite para solicitarlo, siempre que la persona reúna los requisitos al momento de hacer la gestión.

El celular puede ser retirado por el propio beneficiario o por un apoderado legal. En este último caso deberá presentar un certificado notarial que acredite la representación.