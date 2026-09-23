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Investigan el homicidio de un hombre de 34 años en Mercedes: fue encontrado baleado en una casa deshabitada

La víctima presentaba una lesión que, según la información primaria de la Policía, sería compatible con un disparo de arma de fuego

23 de septiembre de 2026 10:36 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Policía investiga el homicidio de un hombre de 34 años que fue encontrado muerto durante la madrugada de este miércoles en el interior de una vivienda deshabitada de Mercedes, informó la Jefatura de Policía de Soriano.

Sobre la 01:30, un hombre se presentó en la Unidad de Respuesta y Patrullaje Soriano (URPS) y contó a los efectivos que momentos antes había ingresado a una casa deshabitada ubicada en las inmediaciones de Manuel Blanes Viale y 19 de Abril, donde había visto a una persona aparentemente sin vida.

Ante la denuncia, efectivos de la URPS, del Grupo de Reserva Táctica y del Área de Investigaciones de Zona I concurrieron al lugar.

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Una vez dentro de la vivienda, los policías encontraron a un hombre tendido que presentaba una lesión que, según las primeras manifestaciones recabadas, sería compatible con un disparo de arma de fuego.

Una emergencia médica concurrió al lugar y constató el fallecimiento del hombre, de 34 años.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, mientras que la Fiscalía Letrada de Mercedes de Segundo Turno dispuso una serie de actuaciones para intentar determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio. La investigación continúa a cargo del Área de Investigaciones de Zona I.

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