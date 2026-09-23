"Hay que dejarlo que disfrute": la sonrisa y lo que dijo Luis Mejía sobre el eufórico festejo de Daniel Carreño tras el triunfo de Nacional ante Defensor Sporting

El golero de Nacional , Luis Mejía , habló este miércoles del eufórico festejo del entrenador tricolor Daniel Carreño luego el triunfo con remontada 3-2 ante Defensor Sporting, al ser consultado en la conferencia de prensa que dio junto a Gastón Martirena.

Como informó Referí, el DT celebró de forma especial la victoria con una dedicatoria a la hinchada , lo que se viralizó en un video que circuló en las redes sociales (ver video).

Ante la pregunta de qué le había parecido el festejo, Mejía respondió: “Y, es muy hincha, es muy hincha y no puedo decir nada de él, es una persona que vive mucho el fútbol, quiere mucho a Nacional”.

El panameño continuó con su respuesta y también contó cómo vive Carreño este nuevo ciclo en el club por el que esperó muchos años.

Gastón Martirena y Luis Mejía hablaron tras la remontada de Nacional ante Defensor Sporting: "Con la llegada de Daniel Carreño la cosa ha cambiado"

El video viral del eufórico festejo de Daniel Carreño tras la remontada de Nacional ante Defensor Sporting en cuatro minutos

Luis Mejía y Gastón Martirena en conferencia de prensa Foto: Dante Fernández/ FocoUy

“Esta etapa que está teniendo Nacional la está disfrutando como si fuera un niño. Él está muy feliz y hay que dejarlo que disfrute”, agregó.

“Está viviendo un momento muy lindo en su etapa como entrenador, así que ojalá que le vaya muy bien”, sostuvo “Manotas”.

La “paz” con Carreño

Mejía también destacó lo que cambió en Nacional desde la llegada de Carreño y dijo que ahora "hay paz en el club". "Encontramos como un padre", agregó.

“Con la llegada de Daniel la cosa ha cambiado. Futbolísticamente hemos mejorado, queremos a un Nacional más protagonista pero los rivales juegan, y la tranquilidad con la que trabajamos día a día se está reflejando en los partidos. Lo que pasó el fin de semana pasado no es casualidad, porque si no trabajás bien no las lográs. Tenemos buen ambiente", señaló el golero y referente tricolor.