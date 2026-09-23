La AFA anunció un nuevo trofeo para 2027 y habrá ocho campeones por año en el fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por el presidente Claudio Chiqui Tapia , anunció que a partir de 2027 se implementará la Recopa de Campeones , que consta de un triangular entre distintos campeones , y será el octavo título que otorgue el ente regulador en cada temporada.

De esta manera, la AFA entregará ocho títulos en un año calendario con la posibilidad de que hayan más de cinco campeones distintos y que se repitan algunos.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol anunció la creación de la Recopa de Campeones que lo jugarán el campeón de la Copa Argentina , el de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional con la novedad de que no habrá empates en los partidos, sino que se decidirá por penales.

Triunfo en tiempo regular: 3 puntos.

Triunfo por penales: 2 puntos.

Derrota por penales: 1 punto.

Los ocho títulos que entregará la AFA a partir de 2027

Los títulos y las copas que estarán en juego en el fútbol argentino se desglosan de la siguiente manera. En la primera parte del año se jugará el Torneo Apertura (dos zonas de 15 equipos con formato de playoff), cuyo ganador de 2026 fue Belgrano de Córdoba que venció a River Plate, y el Torneo Clausura, que es el mismo formato en la segunda parte del año y que se está desarrollando en este momento.

Los trofeos que otorgará AFA @sudanalytics_

A su vez, estará el campeón de liga que será aquel que finalice primero en la tabla anual hasta que termine la fase regular del Torneo Clausura. Cuando se dé lugar a los cruces de playoff, los equipos dejan de sumar en la tabla anual.

El siguiente título en juego es el Trofeo de Campeones, que enfrenta al campeón del Torneo Apertura (Belgrano) con el del Torneo Clausura, que aún está en juego.

El ganador de ese Trofeo de Campeones, lo deriva a la disputa de dos copas más: la Supercopa Internacional, donde se medirá al campeón de liga (el equipo que haya finalizado 1° en la tabla anual), y a la Supercopa Argentina.

La Supercopa Argentina se jugará entre el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la Copa Argentina, que este momento está en juego y el próximo domingo tendrá un clásico en cuartos de final entre Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda.

Por su parte, el campeón de la Copa Argentina, además de clasificar a la Copa Libertadores y a la Supercopa Argentina mencionada anteriormente, lo clasifica a este nuevo torneo que se dictaminó que es el triangular denominado Recopa de Campeones.

Así, el triangular llamado Recopa de Campeones lo jugarán el campeón de la Copa Argentina, el de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional.

Un detalle a tener en cuenta es que se pueden repetir campeones, porque puede darse el escenario de que el ganador de la Copa Argentina, que lo deriva de manera directa al triangular, también se consagre en la Supercopa Argentina y clasifique dos veces. En ese caso, clasificaría el Subcampeón correspondiente.