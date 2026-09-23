Diego Forlán habló antes de debutar como DT de la selección uruguaya ante Japón: la "obligación" que siente con Uruguay y su análisis del Mundial 2026

El entrenador interino de la selección uruguaya , Diego Forlán , habló en conferencia de prensa este miércoles por la mañana en Sendai, Japón , donde la celeste enfrentará a la selección de ese país este jueves a las 07:05.

Ante periodistas japoneses y con la ayuda de una traductora, Forlán destacó en su primera intervención que Japón es "un muy lindo pais con una linda cultura" y destacó que el fútbol de esa nación "es muy atractivo y muy lindo, y a la vez bueno" . Además, valoró que disfrutó "muchísimo" sus dos años en el Cerezo Osaka de ese país.

Luego, al nuevo DT celeste le consultaron qué conversó con los futbolistas presentes en la concentración uruguaya este miércoles, luego de salir a entrenar "algunos minutos tarde".

"Es nuestra primera vez trabajando en la selección, entonces era nuestra presentación con todo el equipo . Por eso teníamos ahí fijado lo que era la bienvenida, la charla y después obviamente trabajar un poco y conocernos un poco, aprovechando el momento para preparar el partido de mañana", contestó Forlán, que resaltó que el partido contra Japón será "de primerísimo nivel" y con "estadio lleno".

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"Es una selección con grandísimos jugadores de muchísima calidad, algunos jugando acá en en Japón y muchos en Europa, ya teniendo muchas jugadores de buen nivel internacional, asi que sabemos que el partido mañana va a ser difícil", agregó.

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Al entrenador le preguntaron que buscará intentar de acá en adelante al frente de la selección, y respondió entre risas: "Ganar".

"Es mucho más simple. Obviamente que esa obligación que tenemos los uruguayos de llevar a la selección al nivel que sabemos que tiene que estar y eso es lo más importante, así que obviamente que ganar es lo que más disfrutamos y más nos gusta", continuó.

En la misma consulta, al nuevo DT le pidieron un análisis sobre el fracaso de Uruguay en el Mundial 2026. "La verdad que en los tres partidos tuvimos la mala suerte de que nos hicieran goles que no teníamos previsto, porque la verdad que el equipo tuvo momentos muy buenos en los tres partidos", comenzó respondiendo Forlán.

"Lamentablemente no se dio la clasificación que en ese caso los jugadores y la gente que estaba deseaban, y nosotros corno hinchas queríamos ver a Uruguay pasando de fase y compitiendo y viendo la posibilidad de pelear por el titulo, que hubiera sido algo que todos soñábamos y nos ilusionábamos", sentenció.

Por último, el técnico interino fue consultado sobre las características de juego de la selección, y aclaró que estas "dependen mucho de la calidad de jugadores que hay".

En ese sentido, destacó que la celeste cuenta con "jugadores de mucha variedad, de mucho buen pie, goleadores, defensivamente buenos, y remarco que con su cuerpo técnico se sienten "afortunados" por "tener una buena variedad de jugadores de primerísimo nivel".

Repasá la conferencia completa de Diego Forlán en Japón: