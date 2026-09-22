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Diego Forlán prepara su estreno con la selección uruguaya en Japón: los futbolistas que llegaron y los que faltan, a dos días del debut del entrenador

El entrenador de la selección uruguaya aún no tiene el plantel completo para su primer amistoso, que será el jueves de mañana

22 de septiembre de 2026 19:49 hs
Diego Forlán selección uruguaya

El estreno de Diego Forlán en la selección uruguaya se producirá este jueves a la hora 7.05 de Uruguay en el partido amistoso que jugará ante Japón y luego de solo un entrenamiento, este miércoles, que realizará con todo el grupo de 26 futbolistas que eligió para la gira asiática.

Forlán llegó el sábado a Japón, luego de partir el jueves al mediodía desde el aeropuerto de Carrasco y los primeros futbolistas se integraron a la delegación de la AUF el lunes.

Los adelantados fueron Naithan Nandez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Juan Rodríguez.

Este martes se sumaron otros 19 futbolistas: Santiago Mele, Guillermo Varela, Santiago Mouriño, Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Facundo Bernal, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Brian Rodríguez, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Martín Satriano, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez.

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El miércoles llegarán a Japón Thiago Cardozo, Cristopher Fiermarín y Emiliano Martínez.

El encuentro entre Uruguay y Japón se disputará en el estadio de Miyagi, en la localidad de Rifu.

El viernes, día siguiente al partido la delegación se trasladará a Seúl.

Los próximos partidos de Uruguay serán el lunes 28 de setiembre, a la hora 8, con Corea del Sur en Seúl, y el martes 6 de octubre, a la hora 11, ante India en Calcuta.

Así vivió la selección su segundo día en Japón:

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