Municiones, sables y escopetas: la Policía concurrió a una casa tras denuncia por robo de armas y descubrió una colección de artículos militares

La Policía investiga el hurto de varias armas pertenecientes a una colección militar privada que incluía escopetas, ropa y sables de colección en una casa del barrio La Teja.

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El hecho ocurrió en la mañana de este martes, cuando personal policial concurrió a la csasa cerca de las calles Benito Riquet y Humboldt, luego de recibir una llamada al 911 por un hurto. Según la información aportada por vecinos, un hombre encapuchado y vestido con ropas oscuras ingresó a la vivienda y posteriormente huyó por los techos linderos mientras llevaba varias armas.

En el lugar, los efectivos localizaron diversos rifles antiguos, sables y espadas militares, además de otros objetos que forman parte de una colección militar privada existente en el predio.