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Municiones, sables y escopetas: la Policía concurrió a una casa tras denuncia por robo de armas y descubrió una colección de artículos militares

La Policía encontró escopetas, carabinas y sables de colección en una vivienda, tras recibir una denuncia de hurto de armas

22 de septiembre de 2026 18:44 hs
Artículos militares
Foto: Jefatura de Policía de Montevideo

La Policía investiga el hurto de varias armas pertenecientes a una colección militar privada que incluía escopetas, ropa y sables de colección en una casa del barrio La Teja.

El hecho ocurrió en la mañana de este martes, cuando personal policial concurrió a la csasa cerca de las calles Benito Riquet y Humboldt, luego de recibir una llamada al 911 por un hurto. Según la información aportada por vecinos, un hombre encapuchado y vestido con ropas oscuras ingresó a la vivienda y posteriormente huyó por los techos linderos mientras llevaba varias armas.

En el lugar, los efectivos localizaron diversos rifles antiguos, sables y espadas militares, además de otros objetos que forman parte de una colección militar privada existente en el predio.

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A partir de la información recabada, la Policía identificó a un hombre de 36 años como presunto autor del hecho. La Fiscalía dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, la intervención de Policía Científica y solicitar información al Registro Nacional de Armas. Por el momento, la investigación busca determinar las circunstancias del hurto y establecer el origen y la situación registral de las armas encontradas.

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