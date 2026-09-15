Policía detuvo a joven de 18 años que se había fugado del Inisa: estaba requerido por homicidios y le incautaron una pistola

La Policía de Montevideo detuvo por la noche del lunes a un joven de 18 años que se había fugado de un centro de Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ), estaba requerido por homicidios y rapiñas , y se le logró incautar una pistola .

El joven en cuestión se resistió al arresto y disparó contra las autoridades , quienes finalmente repelieron la agresión y lograron reducirlo . El infractor fue trasladado al Hospital del Cerro con heridas de arma de fuego que no implicaban gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 en medio de las tareas de inteligencia y vigilancia que los oficiales realizaban en el barrio Nuevo París , estaban indagando sobre rapiñas en la zona. En las inmediaciones de las calles Emancipación y Triunfo encontraron al joven y le pidieron que se detuviera e identificara , algo que desató los disparos del prófugo del Inisa.

Detuvieron a Kevin Morotto, el joven investigado por el homicidio del adolescente en la puerta del Inisa y otros tres asesinatos

Investigan a tres internos del Inisa por las amenazas de muerte a Carlos Negro y Mónica Ferrero

Posteriormente a la detención, lograron incautarle la pistola marca Glock con la numeración suprimida . También estaba modificada para funcionamiento automático y provista de un cargador extendido con capacidad para 32 municiones . También encontraron vainas y otros indicios de interés para la investigación.

El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 11º Turno y está en la órbita del Juzgado de Adolescentes de 4º Turno. Policía Científica también participó de las averiguaciones.

La semana pasada se conoció que estaban siendo investigado tres internos del Inisa por las amenazas de muerte contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero y el ministro del Interior Carlos Negro. Los dos jerarcas fueron amenazados en los últimos días y presentaron denuncias ante la Fiscalía, que les tomó declaración.

Sobre estas denuncias no trascendieron detalles del tenor de las amenazas ni la forma en la que llegaron a ambos funcionarios, quienes ya han recibido este tipo de mensajes en el último tiempo.