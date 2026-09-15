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Más recreo, menos deberes y multas por tirar basura: las propuestas que dos niños la plantearon a Orsi para gobernar Uruguay

El presidente recibió a Emilia y su hermano Felipe, quienes le entregaron una carta con ideas sobre cómo cambiarían algunas reglas del país

15 de septiembre de 2026 12:46 hs
Yamandú Orsi en aniversario del Ferrocarril Central el 10 de agosto de 2026
Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

El presidente Yamandú Orsi se reunió el lunes con dos niños, Emilia y Felipe, quienes le escribieron una carta para plantearle algunas ideas sobre cómo gobernarían el país si estuvieran en su lugar. Entre sus propuestas plantearon más tiempo de recreo, menos deberes y multas para quienes tiren basura en la calle.

Los niños entregaron personalmente la carta a Orsi, quien conversó con ellos sobre las propuestas. Emilia contó que el presidente les habló sobre lo que habían escrito y también respondió algunas de sus preguntas.

Durante el encuentro también hablaron de fútbol. Según relató la niña y consignó Subrayado (Canal 10), Orsi les contó cómo se hizo hincha de Peñarol y que su familia era originalmente de Nacional.

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Orsi también les explicó a los niños qué entiende qué implica ser presidente y dijo que "el trabajo del presidente es [que] todos los que viven en el país se pongan de acuerdo un montón de cosas", dijo.

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