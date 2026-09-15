El presidente Yamandú Orsi se reunió el lunes con dos niños, Emilia y Felipe, quienes le escribieron una carta para plantearle algunas ideas sobre cómo gobernarían el país si estuvieran en su lugar. Entre sus propuestas plantearon más tiempo de recreo, menos deberes y multas para quienes tiren basura en la calle.
Más recreo, menos deberes y multas por tirar basura: las propuestas que dos niños la plantearon a Orsi para gobernar Uruguay
El presidente recibió a Emilia y su hermano Felipe, quienes le entregaron una carta con ideas sobre cómo cambiarían algunas reglas del país