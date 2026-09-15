Más recreo, menos deberes y multas por tirar basura: las propuestas que dos niños la plantearon a Orsi para gobernar Uruguay

El presidente Yamandú Orsi se reunió el lunes con dos niños, Emilia y Felipe, quienes le escribieron una carta para plantearle algunas ideas sobre cómo gobernarían el país si estuvieran en su lugar. Entre sus propuestas plantearon más tiempo de recreo, menos deberes y multas para quienes tiren basura en la calle.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Los niños entregaron personalmente la carta a Orsi, quien conversó con ellos sobre las propuestas. Emilia contó que el presidente les habló sobre lo que habían escrito y también respondió algunas de sus preguntas.

Durante el encuentro también hablaron de fútbol. Según relató la niña y consignó Subrayado (Canal 10), Orsi les contó cómo se hizo hincha de Peñarol y que su familia era originalmente de Nacional.

Orsi también les explicó a los niños qué entiende qué implica ser presidente y dijo que "el trabajo del presidente es [que] todos los que viven en el país se pongan de acuerdo un montón de cosas", dijo.