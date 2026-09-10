Orsi dijo que hoy "no están dadas las condiciones" para la esencialidad en el puerto y que hay que ver "si encaja" iniciativa de nueva terminal

El presidente Yamandú Orsi aseguró que hoy, por este jueves, " no están dadas las condiciones " para decretar la esencialidad en el puerto , en el marco del conflicto que mantiene Terminal Cuenca del Plata (TCP) con el sindicato de trabajadores.

" Es una posibilidad que siempre está , hoy, por hoy jueves, creo que no están dadas las condiciones para que lo hagamos, veamos cómo sigue esto", respondió el mandatario en una rueda de prensa posterior a la reunión con intendentes de todo el país en Anchorena.

TCP —cuya accionista mayoritaria es la belga Katoen Natie y en 20% el Estado uruguayo— y el sindicato de trabajadores mantienen un conflicto desde hace meses por la negociación de un nuevo convenio colectivo .

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En el medio, se han registrado varios días de paro en la terminal (que maneja la mayor cantidad de contenedores del puerto), pérdidas que los transportistas estiman en millones de dólares y negociaciones intensas que involucran a la empresa, el sindicato y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En paralelo, algunas gremiales y actores de la oposición han reclamado al gobierno que decrete la esencialidad de los servicios portuarios, algo que, por el momento, el Ejecutivo entiende que no es aplicable, tal como informó El Observador este miércoles.

El argumento principal se basa en un concepto de esencialidad derivado del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reserva dicho extremo a servicios que ponen en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Las afectaciones al comercio o la economía no están contempladas.

A los actores que pidieron la esencialidad se sumó la empresa TCP, que días atrás manifestó en un comunicado que pediría al gobierno evaluar dicha medida.

El proyecto del competidor de TCP

Montecon en el puerto de Montevideo Diego Battiste

Orsi también se refirió al proyecto de Neltume Ports —accionista mayoritaria de Montecon, que opera los muelles públicos del puerto— de construir una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo por US$ 900 millones.

El anuncio se dio pocos días después de que el gobierno —luego de negociaciones lilderadas por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz— anunciara que Montecon —competidora directa de TCP— desistía de un arbitraje internacional que había iniciado luego de la extensión de la concesión a Katoen Natie para operar TCP hasta 2081, que se otorgó en el gobierno pasado.

Consultado sobre el proyecto de Neltume, Orsi respondió que no había leído la propuesta, pero dijo: "Es una iniciativa privada. Es eso. Por lo que tengo entendido es una nueva terminal. Veremos si encaja y si es posible en el marco normativo que tenemos".