Castillo dijo que "el puerto no está en conflicto" y que TCP "nunca" pidió decretar la esencialidad, como exige la oposición

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , dijo que "el puerto no está en conflicto" y que, lo que hay, es un problema con "una empresa", que es Terminal Cuenca del Plata (TCP) de la cual la belga Katoen Natie es accionista mayoritaria.

Pese a sostener esta postura, el ministro dijo que el gobierno no desconocía que esa terminal es la que " maneja el mayor porcentaje de carga ". " Pero es una empresa ", dijo en rueda de prensa, luego de comparecer en la comisión del Senado que discute la Rendición de Cuentas.

Sánchez y Castillo conversaron para bajarle el perfil a la polémica sobre la hipotética declaración de esencialidad en el puerto de Montevideo

Consultado entonces sobre la posibilidad de decretar la esencialidad, el ministro dijo que ha reiterado "otra vez" qué es lo que significa decretar esencial un servicio.

"Según la norma de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —porque no hay una norma propia de Uruguay, Uruguay no tiene legislado en materia de decreto de servicios esenciales— se habla de la seguridad, la salud y la vida por sobre todas las cuestiones. No implica directamente involucrado para un caso de una huelga o una situación de conflicto en la actividad portuaria", argumentó Castillo.

De esta manera, dijo que una medida de ese tipo debe ser valorado por su "extensión, implicancia y consecuencia". "Nunca nos negamos, el gobierno nunca lo ha negado, pero que hay que decir que, además de la posición política, la empresa propiamente dicha nunca lo ha colocado. Al contrario, en las declaraciones públicas que han hecho algunos de sus dirigentes desestiman esa posibilidad", sostuvo en relación a TCP.

E insistió que "nunca" la empresa, hasta el momento, ha solicitado al gobierno la esencialidad.

Castillo agregó que el puerto está "funcionando bien" y que es la terminal de contenedores la que está "en situación de conflicto".

Respecto a cuán cerca están las partes de llegar a un acuerdo, el ministro subrayó que "más lejos" de lo que él hubiese querido.

"Es cierto, hay perjuicios económicos, de la misma forma que se perjudican los salarios de los trabajadores cuando están en huelga. Esto pasa en todas las ramas de la actividad. En esta tiene especial preponderancia, somos conscientes, pero bueno, estaremos evaluando y es el presidente de la República quien tomará la decisión o el Consejo de Ministros actuando en funciones", concluyó.

Los reclamos de la oposición

A lo largo de la jornada, la oposición —primero de forma individual a través de algunos dirigentes y luego en la sesión de la comisión— reclamó al gobierno que decrete la esencialidad.

Así lo hizo, por ejemplo, el senador blanco Javier García. En la misma línea, el senador nacionalista Sergio Botana también cuestionó las medidas y las tildó de "desastre".

"Creo que ya estamos en un problema grave para el Uruguay. Llevamos hoy otro paro. El sábado ya se hizo un paro por daño porque se hace entre un barco y después no se lo descarga. Y el gobierno no ha valorado todavía, no ha tomado la real gravedad que tiene hecho. El sindicato está poniendo en jaque y está dañando al Uruguay. (...) El gobierno no puede estar ausente y tiene que darse cuenta de la gravedad que está teniendo el conflicto y el boicot que está llevando adelante el sindicato. O gobiernan los sindicatos o gobierna la soberanía y el gobierno legítimo", sostuvo García consignado por Telenoche (Canal 4).

El senador blanco también afirmó que el conflicto puede generar consecuencias sobre la llegada de compañías navieras al país. "Uruguay está a punto que ya lo están anunciando algunas empresas navieras de irse a Uruguay", dijo, y agregó: "De ocho meses terminado agosto, hay uno entero que fue de paros. El daño reputacional de imagen, de competitividad, de salarios directos e indirectos, de empleo de los uruguayos que se han perdido por los paros del sindicato, son de una gravedad muy seria".

Los paros en el puerto NO DAN PARA MÁS. El sindicato juega con el trabajo, la producción, la competitividad y la imagen del país. EL GOBIERNO ESTÁ AUSENTE. Debe poner límites al daño que están haciendo. Hay que declarar la esencialidad y defender al país. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) September 5, 2026

Consultado sobre si reclamará la declaración de esencialidad, García respondió de forma tajante: " Sin duda ninguna, porque el gobierno no puede estar ausente de esto. Ya no hay nada que sostenga que no haya que declarar la esencialidad cuando se está poniendo en riesgo la imagen, la reputación, la competitividad y el salario y el trabajo de los uruguayos y la producción de los uruguayos”.

Por su parte, Botana sostuvo que los problemas gremiales están afectando la salida de los barcos pesqueros y, por esa vía, también a las plantas de procesamiento: "Cuando no paran los de uno, son los otros que no quieren salir a pescar, porque le falta segundo capitán, porque le falta cocinero, ahora no salen porque le falta camarero. Uno no sabe si lo que quieren es no trabajar directamente, si quieren fundir a las empresas del Uruguay, si quieren que el país siga perdiendo en la pesca, si quieren que aquellas mujeres que trabajan en las plantas de procesamiento de pescado no tengan trabajo nunca más", denunció.

El senador agregó que "mil mujeres de salario bajísimo no pueden trabajar porque estos muchachos no traen la pesca" y calificó de "bastante desastroso" el comportamiento de los trabajadores.

Para Sánchez el puerto "no está parado, ni estuvo parado"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se pronunció sobre el tema esta tarde y aclaró que el conflicto es puntual "entre un sindicato y una empresa privada que tiene la terminal de contenedores" y rechazó la idea de que el puerto estuviera paralizado.

"Recordemos lo siguiente: el puerto de Montevideo no está parado ni estuvo parado en todo este tiempo. Lo que tenemos es un problema entre un sindicato y una empresa privada que tiene la terminal de contenedores. El resto de las actividades portuarias están funcionando correctamente", explicó Sánchez.

Según el secretario de Presidencia, además, la situación había tenido un período prolongado sin interrupciones: "[Desde] hacía 23 días no había ningún tipo de interrupción. Por tanto, veníamos trabajando en el marco de un conflicto de manera bastante acorde; yo creo que hay que reencauzar el camino y creo que estamos cerca de que se firme un acuerdo", afirmó.

Consultado sobre los comentarios de García de versiones acerca de empresas que estarían molestas con la situación y podrían dejar de operar en Uruguay, Sánchez respondió: "Bueno, no tengo esa información. La verdad que carezco de esa información. No sé, el senador García tendrá que decir qué tipo de empresas están molestas y por qué no vienen".

El secretario de Presidencia también contó que se está "avanzando" en un acuerdo que tiene "altas posibilidades" de "concretarse en el corto plazo".