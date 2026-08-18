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Cámaras empresariales se reunieron con Orsi, con el conflicto en el puerto como trasfondo: "Es un costo muy alto que está pagando el país"

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales sostuvo, por otra parte, que el presidente trasladó que la reducción de la jornada laboral no es un tema que esté "promoviendo" el gobierno

18 de agosto de 2026 13:34 hs
Camiones al ingreso del puerto de Montevideo. Archivo

Camiones al ingreso del puerto de Montevideo. Archivo

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) Leonardo Loureiro dijo sobre el conflicto en el puerto que desde el Poder Ejecutivo "lo que estaban viendo es que estaba cercano a cerrarse un acuerdo".

El empresario mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi y, entre otros temas, trataron el conflicto sindical que se vive en el puerto de Montevideo. Además dijo que el gobierno tiene "el instrumento de la esencialidad" y agregó: "Si lo tienen que usar, creo que lo van a usar".

"Es un instrumento que existe en el país para hacerlo. Pero es muy complejo técnicamente", agregó Loureiro en rueda de prensa.

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El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez ya había adelantado con anterioridad que si se tiene que recurrir a la esencialidad y este es el límite del ministro de Trabajo Juan Castillo, entonces deberá renunciar.

Este martes, el presidente de la CCE afirmó que "a cifras de ayer, el puerto ha parado en días una cantidad que duplica al 2024". "El 2025 fueron casi más de 36 días que estuvo parado y hoy lleva casi 33 en lo que va del año", contó Loureiro en rueda de prensa tras la reunión con autoridades.

"Eso afecta a toda la cadena, desde el transporte, la logística, los operadores de carga, importaciones y exportaciones, trasbordo. Afecta a todos los sectores de la actividad económica es un costo muy alto que está pagando el país. Es un tema que preocupa", agregó el empresario. El conflicto entre el sindicato y Terminal Cuenca del Plata desató una serie de paros que afecta la operativa portuaria. A título personal, Loureiro calificó las pérdidas en "decenas de millones de dólares".

Consultado sobre la reducción de la jornada laboral, Loureiro afirmó: "El gobierno no está promoviendo el tema de la reducción de la jornada laboral, fue lo que nos planteó el presidente. En la reunión también estaba el ministro Oddone y el secretario Sánchez".

"Si lo que se está promoviendo es el análisis y discusión de un tema que hay que tratar. Como venimos diciendo varias Cámaras Empresariales, no es un tema que se pueda aplicar a todos los sectores de actividad económica", sentenció.

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