Racha implacable: Darwin Núñez volvió a marcar con Uruguay de Diego Forlán y se festejó hasta en Arabia Saudita

La selección uruguaya cerró su ventana internacional de la mejor manera con una contundente victoria por 6-1 frente a India en Calcuta este martes, en un encuentro que confirmó el contundente resurgimiento goleador de Darwin Núñez. El atacante volvió a ser una pieza fundamental en el esquema del entrenador Diego Forlán, quien optó por incluirlo en la alineación titular en los tres compromisos disputados durante esta gira asiática de la fecha FIFA de setiembre-octubre.

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El goleador fue el encargado de abrir el camino del triunfo desde los 12 pasos. Con un cobro certero de penal, Núñez anotó el 1-0 transitorio que encarriló la abultada victoria charrúa.

Con esta nueva conquista, el delantero completó un balance altamente positivo de tres goles en tres presentaciones, sumando su tanto ante los indios a los dos gritos que ya le había convertido a Corea del Sur en la victoria por 4-1.

De esta manera, dejó atrás una prolongada sequía de 17 partidos consecutivos sin convertir con la camiseta celeste, racha negativa que arrastraba desde la Copa América 2024 cuando le anotó a Bolivia.

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Al-Diriyah mostró su orgullo por Darwin Núñez desde Arabia Saudita

El gran momento de forma de Darwin Núñez no pasó desapercibido al otro lado del planeta.

Mientras el encuentro se desarrollaba en territorio indio, su club en Arabia Saudita, Al-Diriyah, hizo eco del rendimiento de su estrella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la institución árabe exhibió su orgullo publicando imágenes de Darwin festejando con sus compañeros, así como también el video del gol de penal.

Tras haber sumado minutos como titular en la caída inicial frente a Japón por 3-1, la respuesta del delantero ante Corea del Sur e India reafirma su importancia en el proceso de reconstrucción táctica que encabeza Diego Forlán.

Darwin Núñez culmina así la gira reencontrándose con su versión más letal, recuperando la confianza perdida y demostrando que su capacidad goleadora sigue intacta tanto para la selección uruguaya como para su equipo en el fútbol árabe.

Aquí se puede ver el posteo de Al-Diriyah: