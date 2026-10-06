La vuelta al gol de Darwin Núñez de la mano de Diego Forlán, uno de los puntos positivos que dejó la gira de la selección uruguaya

Uno de los puntos positivos de la gira de la selección uruguaya de Diego Forlán por Asia fue la vuelta al gol de Darwin Núñez con la celeste, cortando una racha de 17 partidos que llevaba sin poder anotar.

El atacante fue titular en los tres partidos que disputó el combinado en la Fecha FIFA: ante Japón con derrota 3-1, en la victoria 4-1 ante Corea del Sur y en la goleada 6-1 ante India este martes en Calcuta.

Tuvo la revancha ante Corea del Sur y se reencontró con el gol con un doblete a los 13 y 62 minutos, para abrir y cerrar la cuenta, en un encuentro en el que se sintió " liberado " tras su primer tanto.

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De esa forma, cortó su racha de 17 partidos sin goles con Uruguay, que había tenido su último festejo en la Copa América 2024 en la goleada 5-0 ante Bolivia, el 27 de junio de aquel año en New Jersey.

Este martes ante India comenzó una seguidilla positiva al marcar el primer gol del partido al hacerse cargo de un penal y definir de gran forma.

Además, fue el asistente que le bajó la pelota a Rodrigo Zalazar para su gol

Tras esta Fecha FIFA el delantero de 27 años llegó a sus 16 goles en 44 partidos con Uruguay.

La importancia del gol

Darwin, que fue elegido MVP del partido ante Corea del Sur, habló tras ese encuentro y destacó el aporte de Diego Forlán, un exdelantero, en estos entrenamientos que compartió junto a él.

“Estoy muy bien, muy contento por el por el partido del otro día”, dijo Darwin. “La verdad que necesitaba volver a al gol porque un delantero siempre quiere hacer goles y tanto tiempo sin convertir te pone en una situación difícil. Pero bueno, yo siempre supe resolver esas situaciones y más que nada necesitaba salir de esa racha negativa y sacarme esa mochila, ese peso que tenía encima”, agregó en entrevista con AUF TV.

El delantero contó lo importante que fue volver a marcar con la celeste. “Me sentí muy feliz”, confesó.

“Creo que me saqué un peso encima porque venía sin convertir mucho tiempo en la selección y bueno, yo sé la calidad que tiene Giorgian (De Arrascaeta) y esa presión que hicimos ahí arriba, que fue lo que nos pidió Diego, cuando la recuperamos, mi objetivo fue correr para adelante porque sabía que el Cocho (De Arrascaeta) me iba a poner esa pelota ahí y fue lo que pasó. Me dio un pase terrible entre líneas y la pude controlar, y me tomé un segundo más porque yo necesitaba ese gol y creo que venía con una ansiedad de querer hacer gol y querer hacer las cosas rápidas, y por eso creo que siempre me salían mal y ese momento me tomé un segundo más para poder hacer ese gol y la verdad que llegó y me sentí muy contento”.

“Agradezco a mis compañeros porque gracias a ellos yo no bajo los brazos, porque siempre me apoyan en todo momento y agradecer a Diego también que me sigue dando la confianza y creyendo en mí”, comentó.

El pedido de Forlán y el Ruso Pérez

El delantero también detalló cómo fue el segundo gol ante Corea del Sur, con un gran cabezazo tras un centro de Guillermo Varela. “Ya me había sacado esa mochila encima, pero obviamente que el delantero siempre quiere hacer más goles y claro en el banco el Ruso (Pérez), Diego (Forlán), todos me decían: ‘Andá a hacer otro, dale que te va a salir’. Y bueno, ese fue mi objetivo también de ir por otro gol y se dio”, señaló.

“Cuando se dio el segundo gol estaba más contento todavía y la jugada esa fue hermosa porque Ronald (Araujo) le mete un pase a Guille que el jugador de Corea no puede hacer nada y Guille la controla perfecto para adelante. Y cuando salió el pase de Ronald, yo ya empecé a correr porque sabía que Guille la iba a controlar para adelante, iba a tirar el centro y la verdad que tiró terrible centro, me la dejó ahí en la cabeza, dijo: 'Tomá, hacelo’, era solo empujarla y nada, de 10 centros que tira Guille, al fin le salió un centro bien (risas)”.

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“Ya me sentía liberado, ya sentía que no tenía esa mochila encima y por suerte se dio el segundo y estaba muy feliz por hacer el segundo gol, y feliz por cómo se dio el partido también, por el grupo y por mí, obviamente, que pude ayudar el equipo también defensivamente, que eso se caracteriza mucho con mi juego, que me gusta ayudar al equipo a defender y bueno, después si se dan los goles, mucho mejor”, agregó.

Darwin también destacó sus sensaciones al tener a Diego Forlán como DT, a quien seguía desde chico cuando lo veía con la celeste. “Cuando era chico veía la selección. Forlán fue una leyenda para el fútbol uruguayo y ahora, tenerlo acá como entrenador, la verdad que todo se hace más fácil”, comentó.

“Está bueno, Forlán es una leyenda para el fútbol uruguayo y ahora tenerlo acá como entrenador, la verdad que a mí personalmente me pone feliz porque él fue delantero, tuvimos algunas charlas anteriormente, él trata de siempre de ayudarme, de corregirme con los pequeños detalles para que después en el partido todo se me dé más fluido y está bueno, porque creo que el equipo, el grupo, está contento con él y la verdad que fue una pena el otro día que él debutara así, perdiendo, pero bueno, nosotros el partido contra Corea lo pudimos revertir esa situación y ahora toca obviamente que seguir trabajando, no creérsela, trabajar con los pies en la tierra y seguir por este camino que tenemos un gran entrenador”.

Darwin contó también cómo fue el festejo con Forlán luego del partido con una abrazo especial. “Ese abrazo con Diego fue nada más por agradecimiento. Se dio natural, la verdad. Bueno, bien se ve en la imagen esa que todos también mis compañeros le abrazan, por algo fue. Y nada, agradecerle porque venía con una racha negativa en la selección y por suerte se pudo romper esa racha y feliz, porque se me dieron esos dos goles y que el grupo está muy bien y que ahora en la selección hay otra cara”, expresó.