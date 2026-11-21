Pablo Amaro lanzó su propia agrupación política, la lista 82, para participar en las elecciones de Pe-ñarol del próximo 12 de diciembre y respaldar la candidatura presidencial de Evaristo González. Después de haber iniciado su carrera dirigencial en el damianismo y de apoyar a Evaristo junto a Rodolfo Catino en 2023, el dirigente apuesta ahora a un proyecto propio junto a Sebastián Scher , con una serie de propuestas para modificar la gestión institucional, económica y deportiva del club.

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En entrevista con Referí, Amaro cuestionó el modelo de conducción de Ignacio Ruglio, advirtió sobre el desequilibrio económico que atraviesa Peñarol y planteó la necesidad de generar nuevos ingresos sin trasladar los problemas financieros a los socios.

"El formato unipersonal o presidencialista que quizá funcionaba hace algunos años, ya h ace varios años que no funciona y los resultados están a la vista. Y los resultados no solo me refiero a deportivos, sino institucionales en general", afirmó.

Uno de los principales cuestionamientos del dirigente a la actual administración está vinculado con la situación económica del club.

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Amaro sostuvo que en los últimos dos ejercicios el presupuesto de Peñarol superó sus ingresos y que esa diferencia se profundizó durante el último año.

"El presupuesto de Peñarol en los últimos dos años excedió, y sobre todo este último año, los ingresos, por una diferencia importante", señaló.

Consultado sobre la magnitud de ese desequilibrio, respondió: "Son varios millones de dólares la diferencia".

El contador explicó que la situación se agravó por los resultados deportivos internacionales, que provocaron una reducción de los premios económicos, y por las sanciones que impidieron contar con público en determinados encuentros, con el consiguiente impacto en las recaudaciones.

A eso sumó la ausencia de transferencias de futbolistas por montos significativos que permitieran compensar los gastos.

"No hubo grandes ventas, hubo menores recaudaciones por cierres de cancha, hubo menores premios por hacer malas competiciones internacionales y, en definitiva, eso, sumado a haber elevado el presupuesto, hace que se genere esta diferencia", explicó.

Pese a ese diagnóstico, Amaro entiende que la situación puede revertirse, aunque considera que deberá ser una de las primeras prioridades de la próxima administración.

En ese sentido, anunció una de las medidas que pretende impulsar si Evaristo González gana las elecciones.

"Lo primero que vamos a hacer, en caso de ser gobierno, es a los 60 días presentar un informe de situación de cuál es la realidad del club", aseguró.

La propuesta de la lista 82 para los socios de Peñarol: congelar cuotas y crear planes familiares

Otro de los ejes centrales de la nueva agrupación es modificar la relación del club con sus socios.

Amaro entiende que los hinchas han sido perjudicados por algunas decisiones económicas y considera necesario ofrecerles mayores beneficios.

"No se puede castigar al socio para que pague los platos rotos, en definitiva, cuando la plata no alcanza", cuestionó.

Entre las medidas que propone la lista 82 aparece no aumentar la cuota social durante un período y establecer planes familiares que permitan reducir el costo de asociarse al club.

"No se puede subir la cuota durante un tiempo. Hay que establecer planes familiares para que sea más económico y para que sea más accesible llegar al club y para que se hagan nuevos socios también", explicó.

El dirigente recordó, además, las dificultades que atravesaron socios, butaquistas y palquistas por las sanciones internacionales que afectaron la posibilidad de asistir a determinados partidos en el Campeón del Siglo.

En ese contexto, destacó una iniciativa impulsada por Sebastián Scher, que prosperó en el consejo directivo, para evitar un aumento del precio a los butaquistas.

Amaro entiende que Peñarol debe buscar nuevas fuentes de financiamiento y dejar de recurrir sistemáticamente a los socios para incrementar sus ingresos.

"No puede ser que la mirada para generar recursos sea exclusivamente el socio. Al socio hay que cuidarlo", afirmó.

Internacionalizar la marca Peñarol y profesionalizar la gestión

Para Amaro, una de las principales oportunidades económicas que Peñarol todavía no ha aprovechado suficientemente está en el desarrollo comercial de su marca fuera de Uruguay.

El dirigente considera que el club tiene una dimensión internacional que no se corresponde con la explotación comercial que realiza actualmente.

"Peñarol, que es una de las principales marcas del Uruguay, con más de dos millones de hinchas, con gente en el mundo, con reconocimiento internacional, hay un mercado que no se está trabajando", sostuvo.

En ese sentido, propuso avanzar hacia una estructura comercial más profesional, tomando como referencia el funcionamiento de instituciones internacionales, aunque contemplando las diferencias de escala.

También planteó mejorar los mecanismos de control de los gastos, realizar llamados a licitación para compras relevantes y facilitar a los socios el acceso a información institucional.

"Tenemos la responsabilidad de plantear ideas, pero hay que contratar a los mejores para llevarlas a cabo", afirmó.

Amaro explicó que tanto él como Scher pretenden involucrarse en las áreas comercial y financiera, aunque destacó que su principal objetivo es representar a los socios y trasladar las inquietudes de estos al consejo directivo.

Las críticas de Pablo Amaro a Ignacio Ruglio y su modelo de conducción

Amaro considera que Peñarol necesita modificar la forma en que se toman las decisiones institucionales y abandonar un modelo de conducción perimido y excesivamente concentrado en la figura presidencial.

"Peñarol tiene un potencial enorme. Es cuestión de que se gestione de una manera mucho más integral, más transversal, con un liderazgo que justamente sea tal, no imponga, sino que tome en cuenta las distintas opiniones", expresó.

Al analizar específicamente la gestión de Ignacio Ruglio, identificó como una de sus principales debilidades la falta de trabajo colectivo.

"Lo primero es que es una pena que no haya logrado gestionar en equipo", señaló.

También cuestionó el relacionamiento institucional de Peñarol con distintos actores del fútbol y la falta de atención a las necesidades de los socios.

Entre los cambios que considera necesarios mencionó una mejora de las relaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Conmebol y los demás clubes.

Sin embargo, también reconoció aspectos positivos de la actual administración.

"Un aspecto importante fue continuar la inversión en los predios de la Ciudad Deportiva, que obviamente falta, pero que está bien haber continuado, sobre todo en el primer gobierno", valoró.

Mejoras en el Campeón del Siglo durante los primeros 100 días de gobierno

La accesibilidad al estadio Campeón del Siglo es otro de los asuntos que Amaro identifica como prioritarios.

El dirigente adelantó que la lista 82 trabaja en una serie de propuestas para mejorar las condiciones de ingreso y salida del escenario aurinegro.

"Tenemos un foco inmediato: generar respuestas en los primeros 100 días de gobierno para mejorar con pequeñas acciones y de no mucha inversión la accesibilidad al estadio", explicó.

A mediano plazo, el proyecto apunta a involucrar a las autoridades y a los propietarios de terrenos linderos al Campeón del Siglo para desarrollar soluciones de mayor alcance.

Amaro también planteó la necesidad de que el estadio y su entorno tengan una utilización más frecuente, en lugar de concentrar su actividad en los días de partido.

Los cambios deportivos que propone la lista 82: juveniles y un departamento de sanidad

En materia deportiva, Amaro señaló que el sector de Evaristo González ya trabaja en perfiles para integrar la futura dirección deportiva y el cuerpo técnico, aunque evitó adelantar nombres.

Uno de los principales objetivos será mejorar la transición de los futbolistas juveniles hacia el primer equipo.

El dirigente, que tuvo participación en las divisiones formativas del club, considera que existen aspectos positivos en el trabajo actual, pero entiende que es necesario ampliar la captación de talentos e incorporar nuevos profesionales.

"Hay muy buenos profesionales trabajando, creemos que hay algunos profesionales que también podrían sumarse al equipo para hacer unas formativas mucho más sólidas", afirmó.

Otra de las propuestas es crear un departamento de sanidad deportiva, con una estructura profesional que permita incorporar avances científicos y tecnológicos a la preparación y recuperación de los futbolistas.

"Hoy en día la tecnología, la ciencia está mucho más aplicada al deporte. Hay que utilizarla y, si hay que invertir para eso, hay que hacerlo", sostuvo.

Por qué Amaro volvió a respaldar a Evaristo González

Evaristo González

Amaro explicó que la creación de la lista 82 surgió a partir de la iniciativa de socios e hinchas que lo alentaron a regresar a la actividad política del club, luego de su alejamiento por diferencias internas y cuestiones laborales.

El proyecto fue incorporando a personas que no habían participado anteriormente en la política de Peñarol y sumó a Sebastián Scher, quien fue consejero suplente por Generación 129.

Respecto a su respaldo a Evaristo González, el dirigente destacó tres características que considera fundamentales para ejercer la presidencia.

"Entendemos que cumple tres condiciones que son importantes para ocupar la silla de presidente de Peñarol: su honestidad, su capacidad demostrada dentro y fuera del club, y una visión transformadora", expresó.

Sobre el panorama electoral, Amaro sostuvo que, de acuerdo con las encuestas que maneja su sector, la disputa por la presidencia se concentra entre Evaristo y Juan Pedro Damiani.

"Con el respeto que merecen todos los candidatos, donde claramente todos quieren trabajar por el club, hoy está muy marcado, así nos dicen las encuestas, que es un mano a mano entre Damiani y Evaristo", afirmó.

Más allá del resultado electoral, Amaro insistió en la necesidad de construir una conducción que integre distintas visiones y priorice el trabajo colectivo.

"Más allá de las diferencias electorales que están claramente sobre la mesa y son marcadas, queremos estar ahí, queremos ser parte del gobierno y queremos contribuir en un Peñarol mejor desde el lugar que nos toque", concluyó.