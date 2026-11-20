La carrera electoral en Peñarol sumó un nuevo movimiento en las últimas horas. Marcelo Areco , exconsejero aurinegro y referente de la agrupación Generación 28, anunció su incorporación a la lista 1414 que encabeza Freddy García , de cara a las elecciones del club previstas para el sábado 12 de diciembre.

El acuerdo fue presentado el jueves por la noche durante una reunión con socios, en la que se confirmó que Areco ocupará el tercer lugar de la lista de García , que busca llegar a la presidencia de Peñarol con una propuesta de renovación institucional y deportiva .

La alianza también contará con la participación de Joselo García Lojo , empresario y exdirigente aurinegro que entre 2017 y 2021 se desempeñó como vicepresidente de la comisión directiva de Básquetbol de Peñarol, durante el proceso de reactivación de esa disciplina y su regreso a la competencia oficial.

Durante la presentación del acuerdo, Areco explicó los motivos que lo llevaron a regresar a la actividad política del club y destacó el papel que tuvo García para convencerlo de incorporarse a su proyecto.

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"Peñarol es una pasión que nunca se termina. Freddy me devolvió las ganas de trabajar, me involucró y, cuando quise acordar, estaba adentro", expresó el exdirigente.

Areco también destacó la posibilidad de generar espacios para nuevas generaciones y socios interesados en participar de la vida institucional de Peñarol.

En ese sentido, reveló que García llegó a ofrecerle encabezar la lista, aunque finalmente se resolvió mantener al actual candidato al frente de la propuesta electoral.

"Su prioridad no es ser presidente, su prioridad es su proyecto y eso, por encima de las ganas que tiene, es importante, porque no se pone delante", afirmó Areco.

La agrupación Generación 28 sostiene que García está en paridad con Juan Pedro Damiani

Uno de los aspectos que surgió durante la presentación fue el escenario electoral de Peñarol y la competencia entre los distintos sectores que aspiran a conducir la institución.

Desde Generación 28 señalaron que, según los datos estadísticos que maneja la propia agrupación, Freddy García se encontraría en una situación de paridad con Juan Pedro Damiani de cara a los próximos comicios.

La agrupación no presentó en el comunicado detalles sobre la metodología ni las cifras que sustentan esa evaluación.

La incorporación de Areco y Generación 28 representa así un nuevo respaldo político para García, que busca fortalecer su candidatura y ampliar los apoyos dentro del electorado aurinegro.

Joselo García Lojo también se suma y destaca el proyecto de Freddy García

Otro de los dirigentes que participará de la alianza es Joselo García Lojo, quien destacó la disposición del candidato para involucrarse en la conducción de Peñarol.

"Para estar, tenés que querer estar. Y Freddy ha demostrado que tiene muchísimas ganas de estar adentro del club y cambiarlo desde adentro", señaló.

El empresario también hizo referencia al trabajo de planificación que, según explicó, viene desarrollando el candidato de la lista 1414.

"Los que venimos del mundo empresarial sabemos que todos tienen que tener un proyecto. Y justamente lo que nos sorprendió de Freddy es un gran formador de equipos y tiene un proyecto ya pensado hace más de seis meses, un proyecto de fútbol integral, de seguridad. Para cada tema tiene una respuesta", sostuvo.

Finalmente, García Lojo destacó el carácter del candidato y su capacidad para defender sus posiciones dentro del consejo directivo.

"Es un tipo que va para adelante y es guapo. Y, algo no menos importante, sabemos que va a llegar a un consejo directivo y que, ante el primer grito que le quieran dar, no va a dar un paso atrás. Tiene presencia y valores muy firmes, estamos convencidos de que esa es una característica clave que tiene que tener el presidente de Peñarol", afirmó.

Con la incorporación de Areco, Generación 28 y García Lojo, la lista 1414 busca ampliar su base de apoyos y posicionar la candidatura de Freddy García en la disputa por la conducción de Peñarol.