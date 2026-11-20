La conquista de la Tabla Anual por parte de Peñarol tuvo un sabor doblemente especial para Germán Pezzella. En el cierre del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Diego Aguirre superó con autoridad por 3-0 a Cerro Largo en un encuentro que marcó el esperado regreso del conjunto mirasol al Estadio Campeón del Siglo, luego de purgar cuatro partidos de suspensión a raíz de los graves incidentes cometidos por parte de la hinchada carbonera tras la derrota clásica del pasado 30 de agosto.
Estreno soñado en casa de Peñarol: Germán Pezzella celebró su debut en el Estadio Campeón del Siglo y la conquista de la Tabla Anual
El zaguero campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, escribió un mensaje: "Qué lindo pisar por primera vez el Campeón del Siglo. Primer objetivo cumplido, pero vamos por más!"