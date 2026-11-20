La conquista de la Tabla Anual por parte de Peñarol tuvo un sabor doblemente especial para Germán Pezzella. En el cierre del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Diego Aguirre superó con autoridad por 3-0 a Cerro Largo en un encuentro que marcó el esperado regreso del conjunto mirasol al Estadio Campeón del Siglo, luego de purgar cuatro partidos de suspensión a raíz de los graves incidentes cometidos por parte de la hinchada carbonera tras la derrota clásica del pasado 30 de agosto.

Los aurinegros fueron netos dominadores con el regreso del fútbol de Leonel Jaime, quien anotó un verdadero golazo para el transitorio 2-0.

Para el zaguero argentino, campeón del mundo con su selección en Qatar 2022, la jornada significó su estreno absoluto en el escenario aurinegro.

Con el respaldo de su jerarquía internacional, Germán Pezzella integró una defensa sólida en un equipo que dominó de principio a fin a Cerro Largo para asegurar la Tabla Anual.

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Ya con las pulsaciones más bajas, el defensor volcó su emoción en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, publicó este jueves un mensaje en el que resumió la magnitud del momento vivido: "Qué lindo pisar por primera vez el Campeón del Siglo. Primer objetivo cumplido, pero vamos por más!", acompañando sus palabras con los corazones amarillo y negro.

Con la ventaja deportiva en el bolsillo y la confianza en alza, Germán Pezzella y todo Peñarol aguardan ahora por el desenlace de la semifinal entre Racing, campeón del Torneo Apertura, y Liverpool, ganador del Clausura, para ir en busca del título mayor de la Liga AUF Uruguaya.