Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos mientras arreglaba una moto frente a su vivienda, en Camino La Cruz del Sur y 18 de Noviembre, en el barrio Capra de la zona de Manga, departamento de Montevideo.

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El homicidio ocurrió el jueves y es investigado por la Policía, que trabaja para identificar al responsable. Según informó la Jefatura de Montevideo, el Centro de Comando Unificado (911) recibió una llamada que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego en la vía pública, en jurisdicción de la Seccional 18ª.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, la víctima ya había sido trasladada por su hermano en un vehículo particular a un centro de salud, donde los médicos constataron su fallecimiento.

Los policías entrevistaron a la pareja del hombre, quien relató que este se encontraba arreglando una moto frente a su casa cuando una persona se acercó caminando y le disparó sin mediar palabras.