La Fiscalía de Homicidios de 3er turno logró la formalización de la investigación contra el hombre de 27 años detenido tras protagonizar una persecución policial por distintos barrios de Montevideo , en la que llegó a subir con su camioneta a la vereda de la avenida 18 de Julio .

El imputado, que cuenta con antecedentes penales y estaba requerido por un asesinato ocurrido en abril en la capital, deberá cumplir 150 días de prisión preventiva mientras avanza la causa, según informó la Fiscalía General de la Nación.

A pedido del equipo fiscal, la Justicia imputó al detenido por la presunta comisión de un delito de homicidio agravado en calidad de coautor , en reiteración real con un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes y otro de daño agravado , ambos en calidad de autor.

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Video: el momento en que la camioneta perseguida por la Policía sube a la vereda en plena 18 de Julio para escapar

En la misma resolución, también se le imputó en calidad de autor un delito de tráfico interno de municiones y un delito de porte y tenencia de armas de fuego , este último en concurso formal con porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos.

Por el mismo crimen ocurrido en abril, la Justicia ya había dispuesto anteriormente la formalización con prisión de otro hombre de 41 años, también poseedor de antecedentes penales.

La fuga por el Centro y la captura con un dron

El operativo comenzó en la tarde del lunes en el barrio Marconi, cuando efectivos del Departamento de Homicidios intentaron localizar al requerido. El seguimiento se extendió hacia el Centro y quedó registrado en filmaciones que mostraron cómo la camioneta, al verse rodeada en 18 de Julio, subió a la vereda y pasó entre un quiosco y un restaurante.

Tras retomar la calzada, el vehículo escapó hacia la avenida 8 de Octubre —donde circuló a contramano— y continuó su marcha pese a los disparos policiales dirigidos a una de sus ruedas. Finalmente, los agentes hallaron la camioneta sin ocupantes en un pasaje del barrio Parque Guaraní.

La detención se concretó poco después de las 04:00 del martes en las inmediaciones de ese punto. Un dron policial detectó el acercamiento de una motocicleta y visualizó al joven saliendo entre la vegetación con el rostro cubierto y una mochila; tras intentar huir hacia el birrodado, fue reducido por los efectivos.

Durante el procedimiento, la Policía le incautó dinero en efectivo, un teléfono celular, varios envoltorios con sustancia que presuntamente era pasta base y una pistola equipada con cargador extensible.